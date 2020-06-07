Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко продовжив контракт з національною командою ще на 2,5 роки.

Тому тепер він залишатиметься головним тренером до 31 грудня 2022 року, повідомив під час брифінгу президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Попередній контракт Андрія Шевченка був розрахований до липня 2020 року. Він мав підготувати команду до Євро-2020, проведення якого було заплановане на літо цього року. Але через пандемію коронавірусу його перенесли на 2021 рік.

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Тепер після продовження контракту, під керівництвом Андрія Шевченка збірна України виступить на чемпіонаті Європи та проведе відбір до чемпіонату світу 2022 року, який відбудеться в Катарі.

Андрій Шевченко очолив збірну України влітку 2016 року. У травні 2020 року стало відомо, що Шевченку та його асистентам запропонують нові контракти.

Таке рішення Українська асоціація футболу пояснила тим, що хоче зберегти ще на один відбірковий цикл (ЧС-2022) тренерський штаб, який вивів збірну України на Євро-2020 з першого місця.