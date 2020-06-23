Підполковника поліції РФ звинуватили у роботі на СБУ

Федеральна служба безпеки РФ затримана начальника районного відділу поліції у Курській області Дмитра Борзенкова. Звинуватили його у роботі на Службу Безпеки України.

Нібито підполковник поліції передавав дані про пересування військ по області.

Проти російського поліцейського порушили справу за статтею Державна зрада.

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За даними контррозвідки РФ, підполковник збирав і передавав відомості, що становлять державну таємницю.

ФСБ викрали українського десантника

Російські прикордонники викрали 30 травня українського військового Євгена Добринського з адмінмежі з Кримом.

Неподалік від наглядового поста, де чергував десантник, слідчі виявили сліди боротьби.

Росія використала його в своїй пропаганді. У ФСБ заявили, що нібито військовослужбовець був у стані алкогольного сп’яніння та під дією наркотичних речовин сам опинився на території анексованого Криму.

Джерело: ФСБ