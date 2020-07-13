Спортивний арбітражний суд (CAS) виніс рішення щодо апеляції Манчестер Сіті про виключення клубу з розіграшу єврокубків на два сезони.

CAS задовольнив апеляцію містян, знявши заборону на дворічний бан клубу у єврокубках. Також клубу з Манчестера зменшили штраф до €10 млн.

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Після слухання колегія CAS обговорила та дійшла висновку, що рішення, яке винесли 14 січня 2020 року Слідчою палатою CFCB, мають скасувати та замінити наступним чином:

ФК Манчестер Сіті порушив Статтю 56 Правил ліцензування клубів та фінансового фейр-плей;

ФК Манчестер Сіті повинен сплатити УЄФА штраф у розмірі €10 млн протягом 30 днів з дати рішення арбітражного суду.

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Сіті подавав апеляцію на підставі того, що рішення УЄФА ґрунтувалося на неповних та зламаних електронних листах, що суперечило їхнім власним правилам.

Реакція УЄФА

У свою чергу в УЄФА заявили, що приймають таку постанову CAS.

— УЄФА зазначає, що комісія CAS отримала недостатню кількістю доказів та підтверджених висновків від CFCB у цьому випадку, і що багато з ймовірних порушень не розглядалися через 5-річний проміжок часу. УЄФА більше не коментуватиме це питання.

Теоретично УЄФА може оскаржити це рішення CAS, але, найімовірніше, не буде цього робити, адже рішення Спортивного арбітражного суду рідко скасовуються Федеральним судом Швейцарії і вони, зазвичай, є обґрунтованими.

Як відреагували у Сіті?

На офіційному сайті містян з’явилася коротка замітка про те, що Арбітражний суд у Лозанні задовольнив апеляцію клубу, а також посилання на постанову CAS.

— Хоча Манчестер Сіті та його юридичні радники ще не розглянули повну постанову CAS, клуб вітає таке рішення.

Майже відразу у мережі з’явився знімок, який розмістив член технічної команди Гвардіоли Манель Естіарте, але згодом видалив.

На фото, очевидно, реакція Хосепа Гвардиоли, спортивного директора МС Чікі Беґірістайна та ще одного директора клубу Омара Беррада.

Pep and his backroom staff celebrating the news pic.twitter.com/7VVYrKvPaA — Soccer AM (@SoccerAM) July 13, 2020

14 січня УЄФА ухвалив рішення відсторонити Манчестер Сіті з єврокубків на два наступних сезони (сезони 2020/21 та 2021/22) за порушення правил фінансового фейр-плей. Також на клуб наклали штраф у розмірі €30 млн. Містян звинувачували у порушенні правил ліцензування та фінансового фейр-плей, коли вони значно завищували спонсорські угоди у період з 2012 по 2016 роки.

26 лютого стало відомо, що CAS у Лозанні зареєстрував апеляцію англійського клубу. Через пандемію коронавірусу її розгляд було відкладено. Інтереси Манчестер Сіті в CAS представляв королівський адвокат Девід Пеннік, який відомий тим, що двічі відкладав вихід Великої Британії з ЄС, беручи участь у процесі проти уряду.

Джерело: Manchester Evening News