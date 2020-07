Спортивний арбітражний суд (CAS) виніс рішення щодо апеляції Манчестер Сіті про виключення клубу з розіграшу єврокубків на два сезони.

CAS задовольнив апеляцію містян, знявши заборону на дворічний бан клубу у єврокубках. Також клубу з Манчестера зменшили штраф до €10 млн.

Після слухання колегія CAS обговорила та дійшла висновку, що рішення, яке винесли 14 січня 2020 року Слідчою палатою CFCB, мають скасувати та замінити наступним чином:

CAS Media Release 6785 Decision by MariaStepaniuk on Scribd

Сіті подавав апеляцію на підставі того, що рішення УЄФА ґрунтувалося на неповних та зламаних електронних листах, що суперечило їхнім власним правилам.

У свою чергу в УЄФА заявили, що приймають таку постанову CAS.

Теоретично УЄФА може оскаржити це рішення CAS, але, найімовірніше, не буде цього робити, адже рішення Спортивного арбітражного суду рідко скасовуються Федеральним судом Швейцарії і вони, зазвичай, є обґрунтованими.

На офіційному сайті містян з’явилася коротка замітка про те, що Арбітражний суд у Лозанні задовольнив апеляцію клубу, а також посилання на постанову CAS.

Майже відразу у мережі з’явився знімок, який розмістив член технічної команди Гвардіоли Манель Естіарте, але згодом видалив.

На фото, очевидно, реакція Хосепа Гвардиоли, спортивного директора МС Чікі Беґірістайна та ще одного директора клубу Омара Беррада.

Pep and his backroom staff celebrating the news pic.twitter.com/7VVYrKvPaA

— Soccer AM (@SoccerAM) July 13, 2020