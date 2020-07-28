Новоспечений наставник київського Динамо Мірча Луческу прибув до Києва та поклав квіти до підніжжя пам’ятника легенди біло-синіх Валерія Лобановського у столиці України.

Румунський фахівець зробив це перед товариським матчем Динамо U-19 з ФК Денгофф, який проходить на стадіоні імені Валерія Лобановського.

— Я дуже радий бути тут. Добре пам’ятаю той період, коли Валерій Лобановський лише починав свою тренерську роботу у київському клубі. Пам’ятаю, коли у середині 80-х Динамо грало проти Університаті з Крайови. Я був дійсно вражений грою того Динамо. Валерій Лобановський – це велика людина, яка зробила величезний внесок в розвиток футболу, – сказав Луческу біля монументу Лобановського.

27 липня румунські ЗМІ розтиражували інформацію про відхід Луческу, оприлюднивши лист Містера до Ігоря Суркіса зі словами про неможливість очолювати киян через негативну реакцію частини вболівальників.

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Того ж дня президент Динамо Київ Ігор Суркіс спростував інформацію про відставку Луческу. 28 липня київське Динамо оприлюднило листування Суркіса та Луческу.