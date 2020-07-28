27 липня у румунській пресі з’явилася інформація про відставку з поста головного тренера Динамо Київ Мірчи Луческу через чотири дні після призначення.

У київському Динамо зазначили, що такий лист дійсно був адресований президенту клубу Ігорю Суркісу від Луческу ще 25 липня.

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Румунський фахівець наголосив на тому, що не хотів би своєю присутністю в команді створити будь-які проблеми клубу та його власникам, враховуючи негативну реакцію частини київських вболівальників.

— На жаль, я ухвалив рішення відмовитися від співпраці з командою Динамо Київ. Мій прихід у Динамо Київ в якості головного тренера не має нічого спільного з вартістю контракту, оскільки гроші – це останнє, що мене цікавило в цій ситуації. Тим паче, що ширилися чутки про нечуваний контракт, а це абсурдно, враховуючи фінансові можливості клубу на даному етапі, – написав Луческу.

У відповідь Суркіс написав, що хвиля емоцій частини вболівальників клубу не може стати визначальним фактором для майбутнього команди, яка готова до нових випробувань під керівництвом румуна.

— Ми обидва ухвалили непросте рішення. Але воно було всебічно осмисленим, відповідальним і надзвичайно мотивованим. Керівництво клубу цілком усвідомлено зробило вам пропозицію, розуміючи всі ризики, які виникнуть у фанатському середовищі навколо такого кроку, – зазначив Суркіс.

У другому листі до Суркіса Мірча зазначив, що ніколи не пасував перед труднощами та готовий до роботи за підтримки керівництва.

— Мої побоювання були пов’язані тільки з тим, щоб не створювати труднощі футбольній сім’ї київського клубу. Упевнений, що разом із Вами ми досягнемо тих значущих результатів, які радикально змінять ставлення до мого призначення та подальшої роботи клубу під моїм керівництвом, – додав Луческу.

Повний текст листування Луческу та Суркіса, яке оприлюднили у Динамо Київ.

Листування Ігоря Суркіса та Мірчи Луческу by MariaStepaniuk on Scribd

Інформацію про відхід Луческу 27 липня розтиражували румунські ЗМІ, оприлюднивши лист Луческу зі словами про неможливість очолювати киян через негативну реакцію вболівальників.

Луческу впродовж 12 років з 2004 по 2016 рік був тренером запеклого ворога біло-синіх – донецького Шахтаря. Під час роботи біля керма гірників румунський спеціаліст дозволяв собі одіозні висловлювання у бік Динамо.

Луческу призначили тренером Динамо 23 липня. З румунським фахівцем київський клуб підписав дворічний контракт з опцією продовження на сезон.