Туринський Ювентус у п’ятницю, 7 серпня, проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому підопічні Мауріціо Саррі на стадіоні Альянц у Турині зіграють проти французького Ліона. Початок матчу о 22.00 за київським часом.

На думку букмекерів, фаворитами зустрічі є підопічні Саррі. На перемогу Ювентуса приймають ставки з коефіцієнтом 1.53. Успіх французького клубу оцінюють в 6.20. Нічийний результат зустрічі — 4.50.

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Також на прохід італійського клубу до чвертьфіналу турніру дають коефіцієнт 1.95, тоді як шанси підопічних Руді Гарсії, після домашньої перемоги на Парк Олімпік Ліон у Ліоні у першому матчі з рахунком 1:0, оцінюються в 1.91.

Для Ювентуса та Ліона зустріч на стадіоні Альянц стане шостою в історії. Вперше команди зустрілися у сезоні-2013/14 на стадії 1/4 фіналу Ліги Європи. Тоді за підсумками двох зустрічей до наступної стадії пробилися б’янконері (1:0, 2:1).

Переможець цієї пари у чвертьфіналі зустрінеться з переможцем дуету Манчестер Сіті – Реал Мадрид (2:1), який визначиться у п’ятницю, 7 серпня.

Нині чотири команди вже гарантували собі місце у Фіналі восьми Ліги чемпіонів: Аталанта зустрінеться з ПСЖ, а РБ Лейпциг посперечається за вихід з Атлетіко.