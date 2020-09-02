PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Неймар та Ді Марія здали позитивні тести на Covid-19

Французький ПСЖ повідомив, що троє футболістів паризької команди здали позитивний тест на Covid-19. Щодо них були проведені всі необхідні заходи відповідно до медичного протоколу.

Клуб не повідомляв імена інфікованих гравців, але за інформацією авторитетного видання L’Equipe, інфікувалися: Неймар, Анхель Ді Марія та Леандро Перес.

Читайте: У Челсі спалах Covid-19 за два тижні до старту АПЛ – Daily Mail

Ця трійка свою відпустку провела на Ібіці. Окрім цих футболістів там також помітили й інших гравців парижан – Мауро Ікарді, Кейлора Наваса та Андера Ерреру.

Решта футболістів команди та персонал проходитимуть тести на наявність коронавірусу кожні кілька днів.

10 вересня ПСЖ в рамках другого туру французької Ліги 1 сезону-2020/21 зіграє на своєму полі проти Ланса. Хоча новий сезон у Франції розпочався ще 21 серпня, а деякі команди встигли зіграти вже по два тури, відразу після фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ пішов у невеличку відпустку.

Джерело: PSG, L’Equipe

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка