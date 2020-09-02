Неймар та Ді Марія здали позитивні тести на Covid-19

Французький ПСЖ повідомив, що троє футболістів паризької команди здали позитивний тест на Covid-19. Щодо них були проведені всі необхідні заходи відповідно до медичного протоколу.

Клуб не повідомляв імена інфікованих гравців, але за інформацією авторитетного видання L’Equipe, інфікувалися: Неймар, Анхель Ді Марія та Леандро Перес.

Читайте: У Челсі спалах Covid-19 за два тижні до старту АПЛ – Daily Mail

Ця трійка свою відпустку провела на Ібіці. Окрім цих футболістів там також помітили й інших гравців парижан – Мауро Ікарді, Кейлора Наваса та Андера Ерреру.

Trois joueurs du @PSG_inside sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié.

L’ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2020

Решта футболістів команди та персонал проходитимуть тести на наявність коронавірусу кожні кілька днів.

10 вересня ПСЖ в рамках другого туру французької Ліги 1 сезону-2020/21 зіграє на своєму полі проти Ланса. Хоча новий сезон у Франції розпочався ще 21 серпня, а деякі команди встигли зіграти вже по два тури, відразу після фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ пішов у невеличку відпустку.

Джерело: PSG, L’Equipe