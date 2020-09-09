Форма Реал Мадрид на сезон-2020/21 – третій комплект форми – фото

Мадридський Реал презентував третій комплект футбольної форми на сезон-2020/21.
Екіпірування вершкових виконане у чорно-сірому кольорі із рожевими елементами, що розміщенні на боках джерсі. Також у рожевому забарвленні зображені: емблема клубу та спонсори.
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Дизайн екіпірування розробив німецький бренд спортивного одягу Adidas.
Під час створення комплекту розробники надихалися корінням та традиціями Мадриду, а саме керамічними картинами на вулицях іспанської столиці.
У презентації форми взяли участь футболісти клубу: Марко Асенсіо, Серхіо Рамос, Марсело та Карім Бензема.
Резервний комплект вже можна придбати в офіційному онлайн-магазині мадридського клубу. Ціна джерсі — €129,95.
Як виглядає домашня та виїзна форма Реала?
31 липня галактикос презентували відразу два комплекти форми на сезон-2020/21.
Домашній комплект виконаний у традиційному білому кольорі з рожевими вставками, які розміщені по боках джерсі та на зворотній стороні коміра з V-подібним вирізом. А гостьова форма виконана у рожевому кольорі з темно-синіми елементами.
Фото: FC Real Madrid