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Факти / Спорт

Мадридський Реал презентував третю форму чорного кольору

Мадридський Реал презентував третій комплект футбольної форми на сезон-2020/21.

Екіпірування вершкових виконане у чорно-сірому кольорі із рожевими елементами, що розміщенні на боках джерсі. Також у рожевому забарвленні зображені: емблема клубу та спонсори.

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Дизайн екіпірування розробив німецький бренд спортивного одягу Adidas.

Під час створення комплекту розробники надихалися корінням та традиціями Мадриду, а саме керамічними картинами на вулицях іспанської столиці.

У презентації форми взяли участь футболісти клубу: Марко Асенсіо, Серхіо Рамос, Марсело та Карім Бензема.

  • Третий комплект формы Реала
  • Третий комплект формы Реала
  • Третий комплект формы Реала
  • Третий комплект формы Реала
  • Третий комплект формы Реала
  • Форма Реал Мадрид на сезон-2020/21 – третій комплект форми – фото
  • Третий комплект формы Реала
  • Третий комплект формы Реала
  • Третий комплект формы Реала
  • Третий комплект формы Реала
  • Третий комплект формы Реала
  • Форма Реал Мадрид на сезон-2020/21 – третій комплект форми – фото
Мадридський Реал презентував третю форму чорного кольору / 6 фотографий

Резервний комплект вже можна придбати в офіційному онлайн-магазині мадридського клубу. Ціна джерсі — €129,95.

Як виглядає домашня та виїзна форма Реала?

31 липня галактикос презентували відразу два комплекти форми на сезон-2020/21.

Домашній комплект виконаний у традиційному білому кольорі з рожевими вставками, які розміщені по боках джерсі та на зворотній стороні коміра з V-подібним вирізом. А гостьова форма виконана у рожевому кольорі з темно-синіми елементами.

Фото: FC Real Madrid

Джерело: FC Real Madrid

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