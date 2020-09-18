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Результати жеребкування раунду плей-оф Ліги Європи сезону-2020/21

18 вересня у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування плей-оф кваліфікації Ліги Європи сезону-2020/21.

Своїх потенційних суперників на цій стадії змагань дізналися два українські клуби: чернігівська Десна та ковалівський Колос.

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Десна, якщо пройде німецький Вольфсбург, зустрінеться з переможцем дуету Санкт-Галлен (Швейцарія)/АЕК (Греція). Якщо чернігівці потраплять до цієї стадії, то зіграє на виїзді.

Колос у випадку проходу хорватської Рієки зіграє з кимось із пари Копенгаген (Данія)/П’яст (Польща). Команда з Ковалівки на цій стадії зможе прийняти суперника на своєму новенькому стадіоні.

Результати жеребкування плей-оф кваліфікації Ліги Європи

Шлях чемпіонів

  • Янг Бойз (Швейцарія) — Тирана (Албанія)
  • Динамо Загреб (Хорватія) — Флоріана (Мальта)/Флора (Естонія)
  • Юргорден (Швеція)/ЧФР (Румунія) — КуПС (Фінляндія)/Судува (Литва)
  • Арарат-Вірменія (Вірменія)/Цельє (Словенія) — Црвена Звєзда (Сербія)
  • Динамо Брест (Білорусь) — Лудогорець (Болгарія)
  • Сараєво (Боснія і Герцеговина)/Будучност (Чорногорія) — Рига (Латвія)/Селтік (Шотландія)
  • Легія (Польща)/Дріта (Косово) — Карабах (Азербайджан)
  • Шериф (Молдова)/Дандалк (Ірландія) — Клаксвік (Фарерські о-ви)/Динамо Тбілісі (Грузія)

Основний шлях

  • Хапоель Беєр-Шева (Ізраїль)/Мазервелл (Шотландія) — Вікторія Плзень (Чехія)/Сеннерюск (Данія)
  • Русенборг (Норвегія)/Аланьяспор (Туреччина) — Мура (Словенія)/ПСВ (Нідерланди)
  • Санкт-Галлен (Швейцарія)/АЕК (Греція) — Вольфсбург (Німеччина)/Десна (Україна)
  • Базель (Швейцарія)/Анортосіс (Кіпр) — ЦСКА Софія (Болгарія)/Б-36 Торсгавн (Фарерські о-ви)
  • Спортинг (Португалія)/Абердін (Шотландія) — ЛАСК (Австрія)/ДАК 1904 (Словаччина)
  • Шарлеруа (Бельгія)/Партизан (Сербія) — Аполлон (Кіпр)/Лех (Польща)
  • Бешикташ (Туреччина)/Ріо Аве (Португалія) — Мілан (Італія)/Буде-Глімт (Норвегія)
  • Копенгаген (Данія)/П’яст (Польща) — Рієка (Хорватія)/Колос (Україна)
  • Мальме (Швеція)/Локомотива Загреб (Хорватія) — Гранада (Іспанія)/Локомотив Тбілісі (Грузія)
  • Шкендія (Північна Македонія)/Тоттенгем (Англія) — Ростов (Росія)/Маккабі Хайфа (Ізраїль)
  • Стяуа (Румунія)/ Слован (Чехія) — АПОЕЛ (Кіпр)/Зрінські (Боснія і Герцеговина)
  • Стандард (Бельгія)/Воєводіна (Сербія) — Фехервар (Угорщина)/Реймс (Франція)
  • Віллем II (Нідерланди)/Рейнджерс (Шотландія) — Галатасарай (Туреччина)/Хайдук Спліт (Хорватія)

Усі матчі плей-оф раунду відбуватимуться у форматі однієї зустрічі та без глядачів. Матчі плей-оф заплановані на 1 жовтня 2020 року. У випадку нічийного рахунку в основний час матчу регламент передбачає додатковий час та серію пенальті.

У Лізі Європи ковалівський Колос дебютував з перемоги над грецьким Арісом. Підопічні Руслана Костишина обіграли своїх опонентів з рахунком 2:1.

Джерело: УЄФА

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