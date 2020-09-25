У Будапешті (Угорщина) пройшов матч за Суперкубок Європи між Баварією (Німеччина) та Севілью (Іспанія).

Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь Баварії.

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Рахунок на початку першого тайму відкрив Лукас Окампос. Він на 13 хвилині пробив пенальті та вивів Севілью вперед.

Проте Баварія відігралася на 34 хвилині. Гол, який зрівняв рахунок у матчі, забив у ворота супротивника Леон Горетцка.

Друга половина поєдинку стартувала зі скасованого голу Левандовскі. Відеоасистенти зазначили, що німці забили з офсайду.

Лідера матчу не вдалося визначити за основний час, тому футболісти зіграли два овертайму.

Другий гол вдалося забили баварцям у ворота Севільї.

Після фінального свистку арбітра ФК Баварія святкував перемогу, як володар Суперкубку УЄФА.

Баварія: Нойєр – Павар, Зюле, Алаба, Ернандес – Кімміх, Горецька – Гнабрі, Мюллер, Сане – Левандовскі

Севілья: Буну – Навас, Кунде, Дієго Карлос, Ескудеро – Хордан, Фернандо, Ракітіч – Сусо, де Йонг, Окампос

Трансфер Артуро Відалема

Міланський Інтер оголосив про підписання контракту із футболістом каталонської Барселони Артуро Відалем.

Деталі угоди та тривалість контракту футболіста нерадзурі не розголошують, але за інформацією журналіста Фабріціо Романо, Інтер заплатить каталонцям за 33-річного гравця всього €1 млн.