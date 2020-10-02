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Факти / Спорт

Визначилися суперники Зорі на груповому етапі Ліги Європи

У швейцарському Ньйоні завершилася процедура жеребкування групового етапу Ліги Європи, в якому взяла участь й луганська Зоря.

Група G

Брага (Португалія)

Лестер (Англія)

АЕК (Греція)

Зоря (Україна)

У сезоні-2020/21 групового етапу Ліги Європи Україна представлена лише однією командою.

Зоря не може зустрітися з московським ЦСКА, оскільки українські та російські клуби розводять під час жеребкування.

Груповий турнір Ліги Європи розпочнеться 22 жовтня.

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Жеребкування Ліги чемпіонів

У Женеві 1 жовтня відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/21.

Вперше за чотири роки Україна на цьому етапі представлять два клуби – Шахтар, який безпосередньо потрапив до кошика, а також Динамо, завдяки успішній кваліфікації в турнірі.

Під час жеребкування гірники потрапили до другого кошика посіву, а біло-сині – до третього.

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