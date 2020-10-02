У швейцарському Ньйоні завершилася процедура жеребкування групового етапу Ліги Європи, в якому взяла участь й луганська Зоря.
Група G
Брага (Португалія)
Лестер (Англія)
АЕК (Греція)
Зоря (Україна)
У сезоні-2020/21 групового етапу Ліги Європи Україна представлена лише однією командою.
Зоря не може зустрітися з московським ЦСКА, оскільки українські та російські клуби розводять під час жеребкування.
Груповий турнір Ліги Європи розпочнеться 22 жовтня.
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Жеребкування Ліги чемпіонів
У Женеві 1 жовтня відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/21.
Вперше за чотири роки Україна на цьому етапі представлять два клуби – Шахтар, який безпосередньо потрапив до кошика, а також Динамо, завдяки успішній кваліфікації в турнірі.
Під час жеребкування гірники потрапили до другого кошика посіву, а біло-сині – до третього.