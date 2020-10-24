Український боксер Олександр Усик 24 жовтня поїхав на бій з британським боксером Дереком Чісорою. Бій пройде у Великій Британії. Про це спортсмен повідомив у соціальних мережах.

Усик опублікував світлину, де вони з командою в аеропорту чекають на літак. Всі товариші одягнені у речі від бренду боксера.

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– Вирушаємо до Великої Британії, – написав Усик.

Поєдинок відбудеться 31 жовтня у Лондоні. Боксери мали зустрітися 23 травня, але через карантин бій скасували.

Декер Чісора запам’ятався скандальними діями. Неодноразово спортсмен поводився агресивно по відношенню до суперників та влаштовував бійки.

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Джерело: Олександр Усик

Фото: Dreamstime