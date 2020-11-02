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Динамо вирушило на гру з Барселоною без 13 гравців основи

Київське Динамо опублікувало на сайті список футболістів, які відправилися на гру третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти каталонської Барселони.

До заявки на матч увійшли лише 19 футболістів, а з командою не змогли полетіти відразу 13 гравців основної команди, які раніше інфікувалися коронавірусом.

Заявка Динамо:

  • Воротарі: Нещерет, Моргун, Ігнатенко;
  • Захисники: Забарний, Кендзьора, Попов, Сирота, Шабанов;
  • Півзахисники: Андрієвський, Буяльський, Вербич, де Пена, Лєднєв, Циганков, Шепелєв;
  • Форварди: Клейтон, Родрігес, Русин, Супряга.

 

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Публикация от FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

Також до Барселони полетів капітан команди Сергій Сидорчук, але він не зможе допомогти команді через отриману червону карточку у другому турі проти Ференцвароша у Будапешті.

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Спершу коронавірус підтвердили у голкіпера Георгія Бущана та захисника Віталія Міколенка. Пізніше інфікувався воротар Денис Бойко, а напередодні позитивні тести на Covid-19 здали: Олександр Караваєв, Міккель Дуелунд, Тудор Белуце, Денис Гармаш,  Георгій Цитаїшвілі та Микола Шапаренко.

Матч Барселона – Динамо Київ відбудеться 4 листопада на Камп Ноу. Стартовий свисток пролунає о 22.00.

Фото: FC Dynamo Kyiv

Джерело: Динамо Київ

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