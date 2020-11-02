Київське Динамо опублікувало на сайті список футболістів, які відправилися на гру третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти каталонської Барселони.
До заявки на матч увійшли лише 19 футболістів, а з командою не змогли полетіти відразу 13 гравців основної команди, які раніше інфікувалися коронавірусом.
Заявка Динамо:
- Воротарі: Нещерет, Моргун, Ігнатенко;
- Захисники: Забарний, Кендзьора, Попов, Сирота, Шабанов;
- Півзахисники: Андрієвський, Буяльський, Вербич, де Пена, Лєднєв, Циганков, Шепелєв;
- Форварди: Клейтон, Родрігес, Русин, Супряга.
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Також до Барселони полетів капітан команди Сергій Сидорчук, але він не зможе допомогти команді через отриману червону карточку у другому турі проти Ференцвароша у Будапешті.
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Спершу коронавірус підтвердили у голкіпера Георгія Бущана та захисника Віталія Міколенка. Пізніше інфікувався воротар Денис Бойко, а напередодні позитивні тести на Covid-19 здали: Олександр Караваєв, Міккель Дуелунд, Тудор Белуце, Денис Гармаш, Георгій Цитаїшвілі та Микола Шапаренко.
Матч Барселона – Динамо Київ відбудеться 4 листопада на Камп Ноу. Стартовий свисток пролунає о 22.00.
Фото: FC Dynamo Kyiv