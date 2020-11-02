Київське Динамо опублікувало на сайті список футболістів, які відправилися на гру третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти каталонської Барселони.

До заявки на матч увійшли лише 19 футболістів, а з командою не змогли полетіти відразу 13 гравців основної команди, які раніше інфікувалися коронавірусом.

Заявка Динамо:

Воротарі: Нещерет, Моргун, Ігнатенко;

Нещерет, Моргун, Ігнатенко; Захисники: Забарний, Кендзьора, Попов, Сирота, Шабанов;

Забарний, Кендзьора, Попов, Сирота, Шабанов; Півзахисники: Андрієвський, Буяльський, Вербич, де Пена, Лєднєв, Циганков, Шепелєв;

Андрієвський, Буяльський, Вербич, де Пена, Лєднєв, Циганков, Шепелєв; Форварди: Клейтон, Родрігес, Русин, Супряга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv) 2 Ноя 2020 в 4:44 PST

Також до Барселони полетів капітан команди Сергій Сидорчук, але він не зможе допомогти команді через отриману червону карточку у другому турі проти Ференцвароша у Будапешті.

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Спершу коронавірус підтвердили у голкіпера Георгія Бущана та захисника Віталія Міколенка. Пізніше інфікувався воротар Денис Бойко, а напередодні позитивні тести на Covid-19 здали: Олександр Караваєв, Міккель Дуелунд, Тудор Белуце, Денис Гармаш, Георгій Цитаїшвілі та Микола Шапаренко.

Матч Барселона – Динамо Київ відбудеться 4 листопада на Камп Ноу. Стартовий свисток пролунає о 22.00.

Фото: FC Dynamo Kyiv