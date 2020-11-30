У матчі п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2002/21 донецкий Шахтар прийматиме мадридський Реал. Зустріч відбудеться 1 грудня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Початок матчу о 19.55 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1). Також гру транслюватимуть білоруський канал Беларусь 5. Интернет та російський Матч! Футбол 2.

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У повторі гру можна буде переглянути 2 грудня о 2.40 та 11.20 на каналі Футбол 2, а також об 16.50 на Футбол 1.

Це буде четверта офіційна гра команд в історії. У першому турі групового етапу ЛЧ гірники у Мадриді здобули сенсаційну перемогу над галактикос із рахунком 3:2. В інших двох зустрічах фортуна була на боці королівського клубу.