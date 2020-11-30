Шахтар у вівторок, 1 грудня, проведе матч в рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21, в якому підопічні Луїша Каштру на стадіоні НСК Олімпійський у Києві зіграють проти мадридського Реала. Початок матчу о 19.55.

На думку букмекерів, беззаперечними фаворитами матчу є підопічні Зінедіна Зідана. На перемогу Реала приймають ставки з коефіцієнтом 1.35. Успіх українського клубу оцінюють в 8.20. Нічийний результат зустрічі — 5.80.

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На те, що галактикос першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.33, а на гірників — 3.25.

Матч довірили судити румунській бригаді арбітрів на чолі із рефері Овідіу Хацеганом. Йому асистуватимуть його співвітчизники: Октавіан Шовре та Себастьян Георге. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Себастьян Колкеску. Арбітри VAR будуть із Польщі – Павел Гіль та Марцин Борковскі.

Востаннє команди зустрічалися у першому турі групового етапу ЛЧ у Мадриді, тоді гірники здобули сенсаційну перемогу над галактикос із рахунком 3:2.

Ще два матчі за участю команд завершилися перемогою мадридського клубу.

В іншому матчі лідер квартету В менхенгладбахська Боруссія прийме на стадіоні Боруссія-Парк аутсайдера групи міланський Інтер. Гра розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Фото: FC Shakhtar