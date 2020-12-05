В Росії на 83 році життя помер радянський футболіст, заслужений майстер спорту СРСР Віктор Понєдєльнік.

Смерть підтвердила його донька. Татусю, спочивай з миром, – написала вона у Facebook.

Віктор Понєдєльнік зіграв за збірну СРСР 29 матчів і забив 20 голів. Він був чемпіон Європи з футболу 1960 року у складі збірної СРСР.

У фінальному матчі проти команди Югославії (2:1) Віктор Понєдєльнік забив переможний гол у додатковий час. У 1960-1963 роках чотири рази поспіль його визнавали кращим гравцем сезону в СРСР як нападника.

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Після завершення кар’єри футболіста Віктор Понєдєльнік присвятив себе спортивній журналістиці. А згодом написав чотири книги на футбольну тематику.

25 листопада у віці 60 років помер Дієго Марадона – легендарний аргентинський футболіст. Кілька автомобілів швидкої допомоги приїхали, щоб надати йому допомогу, але врятувати його не вдалося.