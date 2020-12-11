ФІФА назвала трійку претендентів на звання найкращого футболіста 2020 року

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала фінальні трійки претендентів на нагороду найкращого футболіста та футболістки 2020 року.

Також названі претенденти на перемогу у таких номінаціях: найкращий тренер, а також найкращий голкіпер у чоловічому та жіночому футболі.

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Імена претендентів оголосили онлайн колишня англійська футболістка Хоуп Павелл, олімпійська чемпіонка із футболу Крісті Пірс, чемпіон світу 2002 року Жилберту Сілва та колишній аргентинський футболіст Пабло Аймар.

Усі претенденти на премію The Best від ФІФА

Найкраща футболістка

Люсі Бронз (Олімпік Ліон/Манчестер Сіті, Англія)

Пернілле Хардер (Вольфсбург/Челсі, Данія)

Венді Ренар (Олімпік Ліон, Франція)

Найкращий футболіст

Криштіану Роналду (Ювентус, Португалія)

Роберт Левандовскі (Баварія, Польща)

Ліонель Мессі (Барселона, Аргентина)

Найкращий голкіпер (жінки)

Сара Буадді (Олімпік Ліон, Франція)

Крістіана Ендлер (ПСЖ, Чилі)

Алісса Негер (Чикаго Ред Старс, США)

Найкращий голкіпер (чоловіки)

Аліссон Бекер (Ліверпуль, Бразилія)

Мануель Ноєр (Баварія, Німеччина)

Ян Облак (Атлетіко Мадрид, Словенія)

Найкращий тренер у жіночому футболі

Жан-Люк Вассер (Олімпік Ліон, Франція)

Саріна Вігман (збірна Нідерландів, Нідерланди)

Емма Гейс (Челсі, Англія)

Найкращий тренер у чоловічому футболі

Марсело Б’єлса (Лідс Юнайтед, Аргентина)

Ганс-Дітер Флік (Баварія, Німеччина)

Юрген Клопп (Ліверпуль, Німеччина)

Переможців нагород FIFA The Best назвуть під час онлайн-церемонії, яка відбудеться 17 грудня 2020 року.

З повним списком номінантів, які претендували на нагороди від ФІФА за підсумком року, можна ознайомитися тут.