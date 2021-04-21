Європейська футбольна Суперліга, що була анонсована в ніч з 19 на 20 квітня, розпадається на дзуськи. Про свою відмову від участі оголосили ще два клуби.

Спершу мадридський Атлетіко оголосив про своє рішення вийти зі складу Суперліги, а через кілька хвилин таке ж рішення анонсував міланський Інтер.

Матрацники зазначили, що відповідне рішення було ухвалене під час зібрання ради директорів клубу вранці, 21 квітня.

— Атлетіко ухвалив рішення приєднатися до цього проекту у понеділок через обставини, яких сьогодні більше немає. Для Атлетіко дуже важлива гармонія між усіма групами, що входять до клубної сім’ї, особливо це стосується наших фанатів, – йдеться у заяві мадридського клубу.

У своїй заяві нерадзуррі наголосили, що футбол повинен бути зацікавлений в постійному поліпшенні своїх змагань, щоб не втрачати інтерес уболівальників різного віку у всьому світі в межах фінансової стійкості.

— Інтер підтверджує, що клуб більше не братиме участі у проекті Суперліги. Ми завжди прагнемо дати вболівальникам найкращий футбольний досвід, інновації та інклюзивність є частиною нашої ДНК з моменту заснування. Наша взаємодія з усіма зацікавленими сторонами для поліпшення футбольної індустрії ніколи не зміниться.

| COMUNICATO Comunicato ufficiale di FC Internazionale Milano https://t.co/F6wncPBoH7#FCIM — Inter (@Inter) April 21, 2021

Напередодні про свій вихід із Суперліги заявили шість англійських клубів, що входили до складу засновників проекту – Манчестер Сіті, Тоттенгем Готспур, Ліверпуль, Челсі, Арсенал та Манчестер Юнайтед.

Створення Суперліги

12 футбольних топ-клубів Європи 19 квітня офіційно оголосили про створення європейської Суперліги.

Це були Арсенал, Ліверпуль, Тоттенгем Готспур, Манчестер Сіті, Челсі, Манчестер Юнайтед, Атлетіко Мадрид, Реал Мадрид, Барселона, Інтер, Мілан і Ювентус. У першому сезоні до них мали приєднатись ще три клуби.

Президентом Суперліги став президент мадридського Реалу Флорентіно Перес.

Джерело: Atletico Madrid, Inter FC