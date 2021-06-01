Пятов продовжив контракт з Шахтарем ще на два роки

Багаторічний воротар футбольної збірної України Андрій Пятов продовжив контракт з Шахтарем. Він гратиме за клуб ще два роки.

Читайте Чинив опір поліцейським: у Києві затримали екс-захисника донецького Шахтаря

Зазначимо, 28 червня Пятову виповниться 37 років.

– Пролонгована угода діятиме ще два роки – до кінця сезону 2022/23, – повідомили в прес-службі Шахтаря.

Пятов захищає ворота Шахтаря з літа 2007 року. Голкіпер виграв з клубом Кубок УЄФА, а також 10 разів ставав чемпіоном України, вісім разів перемагав у Кубку країни та сім разів – у Суперкубку України.

– Пятов з 468 матчами входить до топ-3 гвардійців клубу. Більше тільки в активі Даріо Срни (536) і Михайла Соколовського (485). На сьогодні в Андрія 213 офіційних ігор, в яких він залишив ворота Шахтаря сухими, – зазначили в клубі.

Пятов на Євро-2020

Раніше головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко оголосив розширений список виконавців, які готуватимуться до чемпіонату Європи з футболу, запланованого на червень цього року.

До цього списку увійшов і голкіпер Шахтаря. Так, Пятов зіграє на Євро-2020 – він захищатиме кольори збірної України на турнірі утретє.