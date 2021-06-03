У межах підготовки до Євро-2020 збірна України зіграє товариський матч з командою Північної Ірландії. Зустріч відбудеться 3 червня у Дніпрі на арені Дніпро-Арена.

Початок матчу о 21.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна та Футбол 1.

У повторі гру можна буде подивитися 4 червня о 9.05 на телеканалі Футбол 2 та о 16.35 на Футбол 1.

Збірна Північної Ірландії посідає 48-ту сходинку у рейтингу ФІФА. Із 2020 року команду очолює англійський фахівець Іан Бараклаф.

Це буде вже шоста зустріч команд в історії. Вперше вони зустрілися у 1996 році у межах відбору до Євро-1998 року. Тоді мінімальну виїзну перемогу здобули синьо-жовті (0:1).

Востаннє команди грали під час групового етапу Євро-2016. Українці тоді поступилися північним ірландцям з рахунком 2:0.

Україна – Бахрейн

У першому товариському матчі в межах підготовки до Євро-2020 Україна розписала мирову нічию з Бахрейном.

Підопічні Шевченка програвали у рахунку і лише у доданий час змогли уникнути поразки.

Фото: УАФ