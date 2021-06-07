Збірна Україна зустрічалася з командою Кіпру в товариському матчі в межах підготовки до Євро-2020. Гра відбулася у Харкові на стадіоні ОСК Металіст і завершилася розгромною перемогою підопічних Андрія Шевченка з рахунком 4:0.

Підопічні Андрія Шевченка з перших секунд зустрічі заволоділи ініціативою. Роман Яремчук на десятій хвилині пробив низом, але голкіпер кіпріотів Константінос Панагі парирував. Згодом той же Яремчук отримав шикарний пас від Олександра Зінченка, але знову на заваді став Панагі.

Слідом свою прицільність потренував Зінченко, але його удар прийшовся на каркас воріт.

В екваторі першої половини зустрічі Антреас Панаїоту сфолив на Олександру Зубкову, який увірвався у штрафний майданчик, і арбітр вказав на одинадцятиметрову позначку. Пенальті успішно реалізував Андрій Ярмоленко.

У доданий час арбітр вказав ще на один пенальті у ворота кіпріотів. Цього разу у своєму штрафному рукою зіграв Ніколас Йоанну. Гол з пенальті забив Олександр Зінченко.

Після перерви підопічні Шевченка вгатили у сітку воріт суперників третій м’яч після неймовірної комбінації. Марлос отримав зворотний пас від Ярмоленка, зіграв в стіночку з Зінченком, увірвався в штрафну і прострілив на Яремчука, який замкнув у порожні ворота.

Фінальну крапку у зустрічі поставив Ярмоленко. М’яч після його удару зрикошетив від захисника кіпріотів Костаса Сотеріу.

Україна: Пятов, Соболь, Матвієнко, Кривцов, Забарний, Макаренко, Маліновський, Зінченко, Ярмоленко, Зубков, Яремчук.

Пятов, Соболь, Матвієнко, Кривцов, Забарний, Макаренко, Маліновський, Зінченко, Ярмоленко, Зубков, Яремчук. Кіпр: Панагі, Каро, Сотеріу, Йоанну, Панаїоту, Артиматас, Кір’яку, Авраам, Піттас, Ілія, Папуліс.

Панагі, Каро, Сотеріу, Йоанну, Панаїоту, Артиматас, Кір’яку, Авраам, Піттас, Ілія, Папуліс. Голи: Ярмоленко, 37 (пен.), 65 Зінченко, 45+2 (пен.) Яремчук, 59

Матч з Кіпром був останнім в межах підготовки до Євро-2020. Вже 13 червня синьо-жовті стартують на турнірі матчем проти Нідерландів на Йоган Кройф Арені в Амстердамі.

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Кіпр, де зібрали усі найгостріші та найцікавіші моменти зустрічі.