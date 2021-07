Чемпіонат Європи з футболу завершився у неділю, 11 липня. У фіналі, що відбувся у Лондоні на легендарній арені Вемблі, збірна Італії у серії пенальті вирвала перемогу у команди Англії.

Євро-2020 називають одним із найкращих за всю історію цього турніру. На цьому чемпіонаті був побитий рекорд результативності – за 51 матч команди сумарно забили 142 м’ячі. Попередній рекорд встановили на Євро-2016. Тоді забили 108 голів.

Факти ICTV підбивають підсумки Євро-2020 та розповідають, чим запам’ятався турнір.

Євро-2020 пройшов у десяти країнах та 11 містах Європи. Матчі турніру відбувалися у Лондоні, Глазго, Амстердамі, Копенгагені, Севільї, Мюнхені, Баку, Римі, Будапешті, Санкт-Петербурзі та Бухаресті.

Спершу турнір мали приймати також Більбао та Дублін, але ці міста не змогли запевнити, що зможуть допустити вболівальників на трибуни, тому в УЄФА замінили Більбао Севільєю, а матчі із Дубліна перенесли до Санкт-Петербурга.

На перший погляд це має масштабний вигляд, але насправді відстані спричинили чимало проблем для команд та вболівальників. Перед фіналом президент УЄФА Александер Чеферін визнав, що такий формат несправедливий.

Найбільшу відстань довелося подолати збірній Швейцарії – 15 485 км, тоді як команда Шотландії під час Євро-2020 подолала лише 1 108 км.

Цей чемпіонат Європи потішив чималою кількістю збірних, які закохали у себе вболівальників зі всього світу. Їх не зараховували до фаворитів Євро-2020 на папері, але вони стали фаворитами сердець вболівальників. Мова про збірні Данії, України, Чехії та Швейцарії.

Головною сенсацією турніру стала збірна Данії. Червона гвардія дійшла до півфіналу, і їй зовсім трішки не вистачило для виходу у фінал через суперечливий пенальті у матчі з Англією. Для данців турнір почався із двох поразок та втрати у матчі з фінами свого лідера Крістіана Еріксена, який пережив на полі зупинку серця.

Вийти у плей-оф вони змогли завдяки розгромній перемозі над Росією (1:4) у заключному турі групового етапу. В 1/8 фіналу вони розгромили Вельс (4:0), а за вихід до півфіналу обіграли чехів (2:1).

Збірна України на цьому чемпіонаті вперше зуміла вийти з групи. Підопічні Андрія Шевченка пробилися до 1/8 фіналу з третього місця. Втім, на цьому європодорож для синьо-жовтих не завершилася, і вони змогли здолати шведів та вибороти путівку до 1/4 фіналу.

Вийти до півфіналу українцям не судилося, адже на заваді стала команда Англії, яка пізніше дійшла до фіналу. Після поразки футболісти підійшли до синьо-жовтих трибун та подякували вболівальникам за підтримку. УЄФА не залишив це без уваги, написавши, що збірна України подарувала своїм фанатам незабутній турнір.

Збірна Чехії теж вийшла із групи з третього місця, маючи в активі одну перемогу та нічию. Потім чехи впевнено прибили збірну Нідерландів (2:0), і в 1/4 фіналу зустрілися з командою Данії, якій поступилися 1:2.

Перемога над чинними чемпіонами світу – французами – в 1/8 фіналу піднесла збірну Швейцарії до списку сенсацій турніру. Але вже у наступному турі наті не впоралися з відносно не дуже сильною збірною Іспанії (1:2) і поїхали додому.

Чинні чемпіони світу – французи та тріумфатори Євро-2016 португальці – були серед головних претендентів на перемогу на Євро-2020. Тріумф на турнірі пророкували і збірній Німеччині. Але ці три збірні несподівано завершили боротьбу вже у першому нокаут-раунді.

Селесао мінімально вилетіли від бельгійців (1:0), французи до 81-ї хвилини вели у рахунку 3:1, але розтринькали перевагу і дозволили швейцарцям зрівняти, а потім програли у серії пенальті. Вирішальний удар не реалізував головна зірка Ле блю Кіліан Мбаппе.

Німці, попри територіальну перевагу на полі, не змогли протиставити нічого англійцям і поступилися з рахунком 2:0. Також в 1/8 фіналу несподівано завершила виступи збірна Нідерландів, яка поступилася чехам 0:2.

Зірка збірної Португалії Криштіану Роналду почав грати на континентальних турнірах ще у 19 років – всі досі пам’ятають його сльози на ЧЄ-2004. Зараз він – один із найкращих футболістів світу із п’ятьма Золотими м’ячами, п’ятьма перемогами в ЛЧ, і це, мабуть, був його прощальний Євро.

На наступному ЧЄ-2024, який відбудеться у Німеччині, Роналду буде вже 39 років.

Звісно, існує ймовірність, що Криштіану гратиме й тоді. Але якби там не було, якщо це його прощальний ЧЄ, він зумів поставити жирну крапку, адже став найкращим бомбардиром Євро-2020. У його активі – п’ять голів та одна результативна передача на турнірі.

За кілька хвилин до старту матчу Франція – Німеччина чоловік на парашуті ледь не врізався у трибуну стадіону у Мюнхені. Парапланерист травмував двох осіб на арені і ледь не зіштовхнувся із наставником французів Дід’є Дешамом.

На параплані активіста був нанесений напис: Відмовтеся від нафти! Greenpeace.

This parachuter nearly landed in the crowd before France vs. Germany ????

На офіційному сайті Greenpeace зазначили, що протест був частиною кампанії проти дій компанії Volkswagen, 95% автомобілів виробництва якої працюють на дизельному паливі або бензині.

У справжній скандал переросли наміри Мюнхена провести акцію ЛГБТ на підтримку угорців після рішення офіційного Будапешта заборонити обмін інформацією, яка є пропагандою гомосексуалізму.

Перед матчем Німеччина – Угорщина у Мюнхені хотіли підсвітити свою арену Альянц кольорами веселки. Але в УЄФА заявили, що в такому контексті веселкові символи суперечать правилам організації щодо політичного та релігійного нейтралітету.

Сторінку організації атакували прихильники ЛГБТ: у коментарях вони залишали емодзі веселкового прапора та звинувачували УЄФА у гомофобії. Організація згодом забарвила своє лого на офіційних акаунтах у кольори ЛГБТ, однак заборонила акцію на арені під час матчу турніру.

Деякі збірні під час Євро-2020 продовжили акцію BLM. Чинні чемпіони турніру впродовж змагань акцію не підтримували, але на фіналі на знак солідарності з англійцями присіли на одне коліно. Впродовж турніру одні команди ставали на коліно, інші ні.

Когось це дратувало і надихало на звинувачення у зраді. Збірна України на коліно не присідала, а англійські фанати у соцмережах назвали це рішення причиною поразки синьо-жовтих у чвертьфіналі.

Ще перед стартом Євро-2020 капітан збірної Хорватії Лука Модрич заявив, що його команда ставати на одне коліно не буде. Відповідне рішення вони ухвалили під час командного обговорення.

Call me superstitious!! Could #England be winning because our players are showing support for a worthy cause by taking the knee? Those against it, don’t get it!! #Eng #EURO2020 #skynews #bbcnews #LBC #BLM pic.twitter.com/cKxu7BDfvM

Після фіналу Євро-2020 футболісти збірної Англії, які не змогли реалізувати пенальті, стали жертвами расистських образ у соціальних мережах. Сторінки футболістів трьох левів – Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо та Букайо Сака – атакували хейтери, розгнівані поразкою у фіналі.

Поліція Великої Британії після гри почала розслідувати факти расистських образ на адресу трьох темношкірих гравців збірної Англії. Поліція Лондона засудила такі дописи, назвавши їх неприпустимими.

Окрім віртуальних образ, у Манчестері зіпсували графіті із зображенням Рашфорда.

Англійська футбольна асоціація засудила расизм та назвала поведінку фанатів огидною. Також вони закликали британський уряд ухвалити закони, які дозволять карати за образи в інтернеті.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.

It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.

It must stop now and all those involved should be held accountable. W

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021