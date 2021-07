Олімпіада 2020: в Токіо стартували перші змагання зі софтболу

У ніч на 21 липня на стадіоні Фукусіма Адзума в Японії відбулися перші змагання на Олімпійських іграх 2020. У першому турі групового етапу з софтболу жіноча збірна Японії здобула пермогу над Австралією з рахунком 8:1.

Team Japan is on a roll.

The second home run of the game goes to the host nation. #TokyoOlympics

— #TokyoOlympics (@NBCOlympics) July 21, 2021