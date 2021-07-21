Олімпіада 2020: в Токіо стартували перші змагання зі софтболу

У ніч на 21 липня на стадіоні Фукусіма Адзума в Японії відбулися перші змагання на Олімпійських іграх 2020. У першому турі групового етапу з софтболу жіноча збірна Японії здобула пермогу над Австралією з рахунком 8:1.
Team Japan is on a roll.
The second home run of the game goes to the host nation. #TokyoOlympics
???? NBCSN
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— #TokyoOlympics (@NBCOlympics) July 21, 2021
Змагання з софтболу на літніх Олімпійських іграх триватимуть з 21 до 27 липня.
Шість жіночих збірних розіграють один комплект нагород. Натомість чоловіки змагатимуться в бейсболі.
П’ятий раз в історії і вперше з 2008 року розігруватимуть медалі в софтболі.
Триразовим володарем золотих медалей є збірна Штатів, одноразовим – Японія.
Софтбол – це різновид бейсболу з використанням м’якшого м’яча і збільшеної біти. Матч триває сім інінгів.
Софтбол входив до програми Олімпіади з 1996 до 2008 року. Однак його не буде на Іграх 2024 року в французькому Парижі.
У середу також пройдуть інші матчі з софтболу, а ще стартують змагання з футболу серед жіночих команд.
23 липня пройдуть церемонія відкриття Олімпіади 2020, а також перші змагання. Ігри триватимуть до 8 серпня.
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