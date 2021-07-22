На сайті Олімпіади Україну зобразили без Криму (ФОТО)

Напередодні Олімпійських ігор 2020, 22 липня, на офіційному сайті Олімпіади в Токіо оприлюднили неправильне зображення карти України. На карті між материковою частиною України та півостровом Крим позначений кордон.
Така карта з’являється на сайті у спливаючому вікні Olympics Cheer Zone під час того, як ви заходите на сторінку, присвячену історії виступів України на Олімпіадах.
Наразі коментарів з боку України немає.
До церемонії відкриття Олімпійських ігор 2020 залишились лічені години. Змагання триватимуть з 23 липня до 8 серпня у Токіо.
Олімпіада повинна була пройти ще у 2020 році, але через пандемію коронавірусу її довелось перенести.
Загалом на Іграх-2020 посперечаються понад 11 тис. спортсменів з 206 країн. Україну представлять 157 спортсменів у 25 видах спорту.
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Джерело: Олімпіада
Фото: Олімпіада