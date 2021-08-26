Станом на 26 серпня кількість медалей, які завоювала Україна на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо, не змінилася. Нині на рахунку країни вісім медалей – одна золота, п’ять срібних та дві бронзові.

Наші спортсмени в загальному медальному заліку втратили одну позицію та спустилися з п’ятого на шосте місце.

У змаганнях спортсмени з понад 160 делегацій борються за 539 комплектів нагород у 22 видах спорту.

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо – медалі

У медальному заліку Паралімпіади-2020 продовжує лідирувати Австралія. На рахунку країни вже 10 медалей, серед яких шість золотих, одна срібна та три бронзові.

Додав ще одну золоту медаль до своєї скарбнички Китай. Тепер на їхньому рахунку дев’ять нагород. Спортсмени вибороли шість золотих, одне срібло та дві бронзи.

Трійку лідерів замикає ПКР. У цієї команди досі три золота, одне срібло та дві бронзи.

Паралімпіада-2020 у Токіо триватиме до 5 вересня. Україну цього року представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту.

Паралімпіада, як і Олімпійські ігри, мала відбутися в 2020 році, але через пандемію коронавірусу її було перенесено на рік.

Змагання в зв’язку з високим ризиком зараження проходять в обмеженому форматі без глядачів.