У неділю, 29 серпня, Українська асоціація футболу (УАФ) представила новий тренерський штаб збірної України на чолі з виконувачем обов’язків головного тренера Олександром Петраковим.

Новий тренерський штаб збірної виглядає так:

асистенти головного тренера – Андрій Аненков та Олександр Шовковський ;

; тренер воротарів – В’ячеслав Корнозенко ;

; тренери з фізичної підготовки – В’ячеслав Руженцев та Іван Баштовий.

29 серпня тренерський штаб на чолі з в. о. головного тренера Петраковим проведе перше тренування збірної України. Воно стартує о 19.00.

Про те, що Олександр Петраков став головним тренером збірної України з футболу стало відомо 18 серпня. Петраков готуватиме збірну як виконувач обов’язків тренера. Таке рішення ухвалив Виконкому УАФ.

Пізніше Петраков дав перше інтерв’ю в новому амплуа. Він зазначив, що зробить все можливе для виходу збірної на чемпіонат світу у Катарі. Також тренер підкреслив, що добре знає гравців, адже уже працював з ними у молодіжних командах.

У серпні посаду головного тренера збірної України залишив Андрій Шевченко. Він був наставником команди останні п’ять років.

Після цього посаду тренера пророчили Сергію Реброву, але він не зміг розірвати контракт з арабським Аль-Айном. ЗМІ припускають, що УАФ сподівається пізніше призначити Реброва на посаду, через це Петраков став виконувачем обов’язків.