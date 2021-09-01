Півзахисник київського Динамо перейшов до французького Труа

Люксембурзький півзахисник Динамо Київ Жерсон Родрігес перейшов до табору новачка французької Ліги 1 Труа.

Вінгер проведе в команді сезон 2021/2022 на правах оренди, повідомляє прес-служба біло-синіх.

Труа після стартових чотирьох турів йде на останньому двадцятому місці в Лізі 1. За цей час команда змогла здобути лише одне очко.

У минулому сезоні французький клуб зайняв перше місце в Лізі 2 і підвищився у класі.

Родрігес в нинішньому сезоні провів лише три офіційні матчі за киян, в одному з яких з’явився в стартовому складі.

У сезоні 2020/2021 люксембуржець провів 38 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився сімома голами, віддав одну результативну передачу та заробив шість жовтих карток.

Нагадаємо, напередодні кияни оформили трансфер бразильського вінгера Атлетіко Паранаенсе Вітіньо.

Гравець, контракт якого розрахований на п’ять років, буде виступати в Динамо під 22 номером.

Трансфер Вітіньо обійшовся біло-синім у шість мільйонів євро.

Джерело: прес-служба Динамо Київ

Фото: прес-служба Динамо Київ