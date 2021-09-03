Паралімпійські ігри 2020 в Токіо: медальний залік Паралімпіади-2020 (таблиця)

За підсумком дев’ятого дня Паралімпійських ігор-2020 в Токіо Китай продовжує утримувати впевнене лідерство.

Збірна КНР завоювала вже 184 нагороди, серед яких 85 золотих, 53 срібних і 46 бронзових.

На другому місці, як і раніше, залишається збірна Великої Британії. Її спортсмени завоювали 37 золотих, 34 срібних і 40 бронзових медалей.

На третє місце піднялися США, які зрівнялися зі збірною ПКР за кількістю золотих медалей – у обох з них по 34. Однак у американців уже 34 срібних нагороди, тоді як у росіян – 29. Водночас ПКР завоював 44 бронзи, тоді як у США таких нагород тільки 24.

П’яте місце продовжує утримувати збірна України. Наші паралімпійці завоювали вже 24 золотих, 44 срібних і 26 бронзових медалей. Водночас за кількістю нагород українська збірна перебуває, як і раніше, на четвертому місці, поступаючись лише збірним Китаю, Великої Британії та ОКР.

У топ-10 також входять збірні Нідерландів (23\15\16), Бразилії (21\14\26), Австралії (18\27\27), Італії (13\2725) і Азербайджану (12\1\4).

Паралімпійські ігри-2020 у японській столиці триватимуть до 5 вересня. У змаганнях беруть участь спортсмени з понад 160 країн у 22 видах спорту.

Україну представляють 143 паралімпійці у 15 видах спорту. Це сьомі Ігри для паралімпійської збірної України.

У п’ятницю, 3 вересня, за чотири години від старту змагань українська збірна завоювала п’ять медалей Паралімпіади-2020 в Токіо – одну золоту та чотири срібних.

Так, у параконое українцям вдалося завоювати відразу дві медалі. Золото отримав Сергій Ємельянов, а срібло – Микола Синюк.

Другою прибула на фініш у бігу на дистанцію 1 500 м Людмила Даниліна.

Справжню жагу до перемоги продемонстрував і Єгор Деменьєв у шосейній груповій гонці. Попри падіння на трасі, спортсмен фінішував другим.

Крім того, срібну нагороду отримав Микола Жабняк у метанні диска.