Пеле опинився в реанімації: у легендарного бразильця проблеми зі шлунком

Культовий бразильський футболіст Едсон Арантес ду Насіменто, також відомий як Пеле, потрапив до реанімації.

Найрезультативнішого форварда в історії футболу було повторно госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії через загострення кислотного рефлюксу – захворювання, що викликає печію через зворотній відтік шлункової кислоти до стравоходу.

При цьому ані лікарня, куди було госпіталізовано Пеле, ані його представник у Сантосі інформацію щодо погіршення стану здоров’я колишнього футболіста не підтвердили.

80-річному бразильцю нещодавно видалили пухлину товстої кишки, і він залишився в лікарні для подальшого спостереження.

У вівторок, 14 вересня, Пеле був виписаний з відділення інтенсивної терапії.

Читайте Мессі побив рекорд Пеле та став рекордсменом у Південній Америці

Фото: Dreamstime