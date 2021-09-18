Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Пеле опинився в реанімації: у легендарного бразильця проблеми зі шлунком

Пеле

Культовий бразильський футболіст Едсон Арантес ду Насіменто, також відомий як Пеле, потрапив до реанімації.

Найрезультативнішого форварда в історії футболу було повторно госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії через загострення кислотного рефлюксу – захворювання, що викликає печію через зворотній відтік шлункової кислоти до стравоходу.

При цьому ані лікарня, куди було госпіталізовано Пеле, ані його представник у Сантосі інформацію щодо погіршення стану здоров’я колишнього футболіста не підтвердили.

80-річному бразильцю нещодавно видалили пухлину товстої кишки, і він залишився в лікарні для подальшого спостереження.

У вівторок, 14 вересня, Пеле був виписаний з відділення інтенсивної терапії.

Читайте
Мессі побив рекорд Пеле та став рекордсменом у Південній Америці

Фото: Dreamstime

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка