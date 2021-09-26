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Марія Степанюк |

Усик після перемоги над Джошуа станцював гопак з українським прапором

Олександр Усик

Український боксер Олександр Усик здолав британця Ентоні Джошуа і відібрав у нього відразу чотири пояси за версіями WBO, WBA, IBF, IBO.

Після перемоги новоспечений чемпіон світу не стримував емоцій. Спершу від не стримав сліз після оголошення суддівських записок, які засвідчили його одноосібну перемогу над суперником, а згодом на рингу лондонського стадіону Тоттенге Готспур станцював гопак з українським прапором у руках.

Свою сенсаційну перемогу, адже всі експерти перед боєм віддавали перевагу Джошуа, він відсвяткував так само, як і взяття олімпійського золота на Іграх-2012 у Лондоні.

Для Усика це був 19-й бій на профі-ринзі та третій у надважкій вазі. В пасиві українця немає поразок. Для Джошуа це був 26-й бій, та друга поразка у профі – перша була ще сенсаційнішою від мексиканця Енді Руїса.

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У контракті боксерів на цей бій був прописаний реванш на випадок перемоги Усика.

За кілька секунд до кінця 12-го раунду бою Джошуа – Усик українець ледь не відправив британця у нокаут. Його врятували лише канати та фінальний гонг.

Фото: Getty Images

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