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Анастасія Рогожінська |

Українка Бабак стала шестиразовою чемпіонкою світу з веслування-марафону

Українка Бабак стала шестиразовою чемпіонкою світу з веслування-марафону

На чемпіонату світу-2021 з марафону у Пітешті (Румунія) українська каноїстка Людмила Бабак вдруге поспіль здобула золоту нагороду.

Українка успішно подолала довгу дистанцію на 15,4 км за 1:21.01,532. Вона обігнала представниць Угорщини – Софію Кісбан та Білорусі – Ольгу Климову.

Відзначимо, що на чемпіонатах світу у 2019 і 2021 роках Бабак також завоювала по дві золоті нагороди. Це і дозволило спортсменці з України стати шестиразовою чемпіонкою світу.

Напередодні дівчина на змаганнях в Румунії першою подолала дистанцію 3,4 км з двома перебіжками за 18.32:93.

Окрім того, ще одну медаль принесла Україні інша каноїстка Катерина Безнюк. Вона стала третьою у змаганнях юніорів на дистанції 11,8 км.

Раніше на чемпіонаті світу з веслування на каное у Копенгагені українки вибороли бронзу. Людмила Лузан, Олена Циганкова, Юлія Колесник та Анастасія Четверикова фінішували третіми з результатом 1.49,79.

Варто додати, що Лузан на цих змаганнях виграла одразу три нагороди. Раніше жодному українському каноїстові не вдавалося цього зробити.

Так у змаганнях у каное-одиночці Людмила виграла бронзову нагороду, а спільно з Анастасією Четвериковою – золото.

Фото: ФКУ

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