Збірна України з веслування на байдарках та каное завоювала одразу чотири нагороди на чемпіонаті світу з марафону у румунському Пітешті. Це найкращий результат українців за всю історію виступів на цих змаганнях.

Національна збірна розташувалась на третьому місці в командному заліку. Попереду лише представники Угорщини – 18 медалей (11 золотих, 10 срібних та дві бронзові) та представники Данії – 6 (три золоті, дві срібні та одна бронзова).

Загалом наші спортсмени взяли участь у 21 заїзді та виграли чотири нагороди – дві золоті, одна срібна та одна бронзова.

Першу медаль Україні принесла юніорка Катерина Безнюк. Дівчина виграла дебютну для себе бронзу в каное-одиночці.

Дистанцію на 11,8 км вона подолала за 1:07.11,87. Безнюк лише на 10 секунд відстала від срібної призерки з Угорщини – Лілі Маткович. Золото у цьому змаганні дісталось росіянці Аліні Ковальовій.

А от інша представниця України – Людмила Бабак оформила золотий дубль на цьому турнірі. Ба більше, дівчина стала шестиразовою чемпіонкою світу з марафону.

Так, Бабак у перший день змагань виграла золото в каное-одиночці на дистанції 3,4 км з чемпіонським результатом 18.32:93.

Уже через день спортсменка показала найкращий час у каное-одиночці на заїзді 15,4 км – 1:21.01,532. Каноїстка обігнала представниць Угорщини – Софію Кісбан та Білорусі – Ольгу Климову.

Відзначимо, що на чемпіонатах світу у 2019 і 2021 роках Бабак також завоювала одразу по дві золоті нагороди. Загалом українка не програє на світових турнірах із 2017 року.

Також вперше відзначився на ЧС-2021 каноїст Денис Давидов. Він став бронзовим призером в каное-одиночці на дистанції 26,2 км з результатом 2:06.05,98.

Українець поступився лише угорським спортсменам – Баласу Адолфу (золото) та Мартону Коверу (срібло).

Між тим це перша медаль збірної України серед чоловіків на чемпіонатах світу з марафону.

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Фото: ФКУ