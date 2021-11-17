Петраков стане повноцінним головним тренером збірної України

Олександр Петраков стане повноцінним головним тренером національної збірної України з футболу. Відповідне рішення розглянуть під час засідання Виконкому Української асоціації футболу.

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, Виконком має намір розглянути три кадрові питання.

Серед них: призначення Петракова головним тренером національної команди без приставки виконувач обов’язків. Виконком УАФ ухвалить рішення щодо призначення переможця жіночої Ліги чемпіонів сезону 2020/21 Луїса Кортеса наставником національної жіночої збірної та Ніколи Ріццоллі куратором українського арбітражу.

– Також буде важливий день для наших збірних. Насамперед – це зустріч головної команди в Україні після успіху в Боснії та Герцеговині, – зазначив Павелко.

Президент УАФ висловив впевненість, що футбольний рік завершиться надзвичайно продуктивно та успішно для збірних України.

Чемпіонат світу-2022

У вирішальному матчі групового етапу відбору до чемпіонату світу-2022 збірна України обіграла команду Боснії та Герцеговини. Наші спортсмени продовжать боротьбу за путівку до Катару в стадії плей-оф.

Павелко наголосив, що українська збірна яскраво та впевнено перемогла непоступливих футболістів з Боснії та Герцеговини.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що наші вболівальники несамовито підтримуватимуть синьо-жовтих та зірвуть горлянки, коли їм вдасться вийти на ЧС-2022.