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Іспанська Ла Ліга позначила Україну без Криму – у посольстві закликали внести зміни

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Карта України без Криму на сайті Ла Ліги

Чемпіонат іспанської Ла Ліги на своєму офіційному сайті зобразив тимчасово окупований півострів Крим частиною Російської Федерації.

Відповідна помилка була допущена у розділі сайту, де можна ознайомитися із офіційними трансляторами турніру у різних країнах світу.

При виборі на віртуальній карті України, контури нашої країни підсвічуються без тимчасово окупованого РФ півострова.

В посольстві України в Іспанії вже відреагували з приводу допущеної помилки.

У дипвідомстві зазначили, що посол України Сергій Погорельцев звернувся до президента Ла Ліги Хав’єра Тебас Медрано з приводу грубої помилки, допущеної на сайті Ла-Ліги, з огляду на відсутність відображення Кримського півострова на карті України.

— Посол України порушив питання щодо негайного внесення коректив у відповідну карту, а також наголосив на необхідності дотримання Асоціацією Ла-Ліга політики невизнання зміни статусу Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, а також санкційних обмежень щодо РФ.

Посольство тримає зазначене питання на контролі, – йдеться у повідомленні.

У жовтні минулого року УЄФА під час презентації офіційного логотипа та гасла наступного чемпіонату Європи-2024, що відбудеться у Німеччині, показав карту Європи, де Крим позначив територією України.

В Росії після такого вибухнули нездоровою істерією і накинулися на УЄФА. Однак позиція футбольних чиновників незмінна.

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Джерело: La Liga

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