Чемпіонат іспанської Ла Ліги на своєму офіційному сайті зобразив тимчасово окупований півострів Крим частиною Російської Федерації.

Відповідна помилка була допущена у розділі сайту, де можна ознайомитися із офіційними трансляторами турніру у різних країнах світу.

При виборі на віртуальній карті України, контури нашої країни підсвічуються без тимчасово окупованого РФ півострова.

В посольстві України в Іспанії вже відреагували з приводу допущеної помилки.

У дипвідомстві зазначили, що посол України Сергій Погорельцев звернувся до президента Ла Ліги Хав’єра Тебас Медрано з приводу грубої помилки, допущеної на сайті Ла-Ліги, з огляду на відсутність відображення Кримського півострова на карті України.

— Посол України порушив питання щодо негайного внесення коректив у відповідну карту, а також наголосив на необхідності дотримання Асоціацією Ла-Ліга політики невизнання зміни статусу Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, а також санкційних обмежень щодо РФ. Посольство тримає зазначене питання на контролі, – йдеться у повідомленні.

У жовтні минулого року УЄФА під час презентації офіційного логотипа та гасла наступного чемпіонату Європи-2024, що відбудеться у Німеччині, показав карту Європи, де Крим позначив територією України.

В Росії після такого вибухнули нездоровою істерією і накинулися на УЄФА. Однак позиція футбольних чиновників незмінна.

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Джерело: La Liga