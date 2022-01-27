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Кобі Брайанту та його доньці встановили пам’ятник на місці їхньої загибелі

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Пам'ятник Кобі Брайанту

Поблизу Лос-Анджелеса у Калабасасі встановили скульптуру легенди НБА Кобі Брайанта та його доньки Джанни Брайант. Постамент встановили на місці катастрофи гелікоптера, в якому Кобі та Джанна загинули із сімома людьми на борту два роки тому.

Бронзова статуя вагою 73 кг зображує батька та доньку у баскетбольній формі. Вони дивляться одне на одного люблячим поглядом, а Джанна тримає руку Кобі, яка лежить на її плечі.

Пам'ятник Кобі Брайанту

Фото: Getty Images

На сталевому постаменті статуї вигравіювані імена всіх дев’яти жертв аварії 26 січня 2020 року. На ній також є напис знаменитої цитати Брайанта: Герої приходять і йдуть, але легенди вічні.

Автором пам’ятника виступив скульптор Ден Медіна.

П’ятиразовий чемпіон НБА за 20 сезонів у Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Брайант загинув у віці 41 року в авіакатастрофі неподалік Лос-Анджелеса. Смерть легенди баскетболу шокувала світ професійного спорту та вболівальників. Його доньці Джанні було 13 років на момент аварії.

Гелікоптер з Брайантом на борту прямував на юнацький баскетбольний турнір.

У травні 2020 року Департамент судово-медичного експерта округу Лос-Анджелеса опублікував результати розтину жертв катастрофи вертольота в січні. За словами судмедекспертів, усі жертви авіакатастрофи померли миттєво.

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Джерело: Los Angeles Times

Фото: Getty Images

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