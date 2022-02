Справила фурор під Щедрика: що відомо про українську фігуристку Шаботову

Українська фігуристка Анастасія Шаботова справила фурор на командному турнірі зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

І хоча спортсменка у підсумку посіла сьоме місце, особливо до вподоби всім припала її програма під Щедрика композитора Миколи Леонтовича. Український сегмент соціальної мережі Facebook відзначає як саму програму фігуристки, так і композицію та вбрання спортсменки.

Щодо виступу у командному турнірі, то у дебюті 16-річна Шаботова успішно виконала коротку програму та заробила 62.49 бала. Єдиною помилкою українки було неправильне ребро леза під час відштовхування у потрійному фліпі.

Втім, попри схвальні відгуки коментаторів, судді були суворими до виступу українки та оцінили компоненти програми не надто високо – на 26.86. За техніку вона отримала 35.63 бала.

Виступала Шаботова у костюмі з елементами української вишивки італійської компанії. Анастасія у своїй програмі заявила один із найскладніших стрибків у жіночому катанні – потрійний аксель. Раніше він вдавався на Іграх лише трьом спортсменкам: японкам Мідорі Іто та Мао Асаді, а також американці Міраї Наґасу. Втім під час самого виступу вона замінила цей елемент на подвійний. Після виступу 16-річна спортсменка не змогла впоратися з емоціями.

У соціальній мережі користувачі акцентують на виборі музичної композиції, яка на теренах США більше відома як Carol of the Bells. Пишуть, що її програма була легкою та красивою, а ще відзначають її вбрання.

I love this costume inspired by a traditional cutwork textile; Anastasiia Shabotova of Ukraine pic.twitter.com/KpkZoBLP6J

— Sarah Archer (@Sarcher) February 6, 2022