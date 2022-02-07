Справила фурор під Щедрика: що відомо про українську фігуристку Шаботову

Українська фігуристка Анастасія Шаботова справила фурор на командному турнірі зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

І хоча спортсменка у підсумку посіла сьоме місце, особливо до вподоби всім припала її програма під Щедрика композитора Миколи Леонтовича. Український сегмент соціальної мережі Facebook відзначає як саму програму фігуристки, так і композицію та вбрання спортсменки.

Щодо виступу у командному турнірі, то у дебюті 16-річна Шаботова успішно виконала коротку програму та заробила 62.49 бала. Єдиною помилкою українки було неправильне ребро леза під час відштовхування у потрійному фліпі.

Втім, попри схвальні відгуки коментаторів, судді були суворими до виступу українки та оцінили компоненти програми не надто високо – на 26.86. За техніку вона отримала 35.63 бала.

Виступала Шаботова у костюмі з елементами української вишивки італійської компанії. Анастасія у своїй програмі заявила один із найскладніших стрибків у жіночому катанні – потрійний аксель. Раніше він вдавався на Іграх лише трьом спортсменкам: японкам Мідорі Іто та Мао Асаді, а також американці Міраї Наґасу. Втім під час самого виступу вона замінила цей елемент на подвійний. Після виступу 16-річна спортсменка не змогла впоратися з емоціями.

— Не відчувала хвилювання, але, можливо, була трохи скутою. Після виступу не могла стримати сльози: я побачила олімпійські кільця та ще раз зрозуміла, наскільки круто перебувати тут, – сказала Анастасія Шаботова.

У соціальній мережі користувачі акцентують на виборі музичної композиції, яка на теренах США більше відома як Carol of the Bells. Пишуть, що її програма була легкою та красивою, а ще відзначають її вбрання.

— Мені подобається цей костюм, натхненний традиційним орнаментом. Анастасія Шаботова, Україна, – поділилася своїми враженнями американська письменниця Сара Арчер.

I love this costume inspired by a traditional cutwork textile; Anastasiia Shabotova of Ukraine pic.twitter.com/KpkZoBLP6J — Sarah Archer (@Sarcher) February 6, 2022

Окрім участі у командних змаганнях Шаботова на Іграх у Пекіні представить Україну в індивідуальній програмі.

Що відомо про Анастасію Шаботову?

В українській Вікіпедії зазначається, що спортсменка народилася у Москві. Однак сама вона стверджує, що має українське коріння.

Зокрема під час Олімпійських ігор-2022 російські журналісти намагаються витягнути сенсацію та підштовхують українських спортсменів до провокацій. Під час одного із флешінтерв’ю вони намагалися випитати, чи змушують Шаботову у збірній спілкуватися українською, на що вона відповіла:

— Перед початком інтерв’ю я питала вас, якою мовою говорити. Я можу українською, англійською. Але зараз так. Чи я вивчила українську? Я народилася в Україні, це моя рідна мова. Я катаюсь у Києві, – відрізала Шаботова ЗМІ з РФ.

Відомо, що на початку своєї кар’єри вона тренувалась у спортивній школі олімпійського резерву Москвич, у 2017 році перейшла в спортивну школу Снігові барси, де її тренером стала Світлана Панова.

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У липні 2019 року Шаботова змінила спортивне громадянство й стала представляти Україну. Відтоді вона стала триразовою чемпіонкою країни.

На Budapest Trophy-2020 Анастасія виконала потрійний аксель, ставши дванадцятою жінкою в історії, яка успішно виконала цей стрибок на міжнародних змаганнях.

Олімпійську ліцензію спортсменка отримала за результатами виступів на CS Nebelhorn Trophy-2021, де посіла п’яте місце.

Скандал із Шаботовою

У січні 2019 року Шаботова у прямому ефірі на своїй сторінці в Instagram заявила, що для стабільних виступів необхідно “випити багато правильного допінгу”.

13-летняя русская фигуристка заявила, что нужно пить правильный допинг, чтобы побеждать pic.twitter.com/h2RDa2FLfv — Удивленное лицо (@optaluna) January 20, 2019

Вона додала, що російські фігуристки, які займаються на ковзанці Кришталева у Москві, його вживають. Це спричинило гучний скандал, адже там займаються головні російські олімпійські надії – Юлія Ліпницька, Аліна Загітова, Євгенія Медвєдєва та Олександра Трусова. Юну спортсменку почали цькувати, і її батьки вирішили врятувати кар’єру доньки зміною громадянства.

У липні 2019 року Шаботова отримала від Президії Федерації фігурного катання Москви згоду на зміну спортивного громадянства та дозвіл виступати за Україну.