Однією з учасниць зимової Олімпіади-2022 у Пекіні є 46-річна бразилійка Жаклін Моран. Свою країну на цьогорічних Іграх вона представляє у лижних перегонах.

У лижних перегонах на 10 км Моран посіла лише 82 місце.

Але унікальне досягнення бразилійки у тому, що для неї це восьмі Олімпійські ігри при чому не лише зимові. Спортсменка тричі брала участь у літніх Олімпіадах та п’ять разів боролася за медалі у зимових.

Починаючи з 2004 року, вона виступала на літніх Іграх в Афінах, Пекіні та Токіо, а також на зимових з 2006 року у Турині, Сочі, Пхьончхані та Пекіні.

Моран змагалася у трьох видах спорту за олімпійський п’єдестал – маунтинбайку, лижних перегонах та біатлоні.

Найвищим досягненням Моран на літніх Олімпіадах було 18-е місце у крос-кантрі під час Ігор-2004 в Афінах. На зимових Іграх-2004 у Сочі у лижному спринті вона посіла 64-е місце та 74-е в індивідуальній гонці.

Ще однією учасницею зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні, для якої це вже восьмі змагання за олімпійський п’єдестал, стала німецька ковзанярка Клаудіа Пехштайн.

Але на відміну від Моран, Пехштайн виступала лише на зимових Іграх, на яких стала п’ятиразовую олімпійською чемпіонкою та ще чотири рази була призеркою Олімпіад.

Медальний залік Олімпіади-2022 очолює команда Німеччини, яка має шість золотих та три срібні медалі. На другому місці розташувалася Норвегія, третьою йде Австрія. В України поки немає завойованих медалей у Пекіні.