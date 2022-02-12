Український скелетоніст Владислав Гераскевич на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні публічно виступив проти війни в Україні. Він продемонстрував плакат з написом No war in Ukraine (з англійської мови означає: ні війні в Україні).

Міжнародний олімпійський комітет відреагував на чітку позицію українського спортсмена. У МОК зазначили, що плакат Гераскевича – це загальний заклик до миру.

– Ми поговорили зі спортсменом. Це був загальний заклик до миру. Для МОК це питання закрите, – йдеться у заяві олімпійського комітету.

Скелетоніст прокоментував свій вчинок у коментарі українським ЗМІ. Він пояснив, що не боявся дискваліфікації, тому що прагне миру в Україні.

– Це моя позиція. Ніяка нормальна людина не хоче війни. Хочу миру у своїй країні та над своєю головою. Не хочу, щоб люди гинули внаслідок війни, – висловився він.

Український спортсмен Владислав Гераскевич виступив з публічним закликом проти війни в Україні на Іграх-2022 у Пекіні. Він показав звернення, яке адресував глядачам олімпійських змагань.

Глядачі змогли помітити на плакаті невеликого розміру напис No war in Ukraine (з англійської мови ці слова означають: ні війні в Україні).

Фото: Владислав Гераскевич, Суспільне