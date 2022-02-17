Підозрювана у вживанні допінгу фігуристка Валієва залишилася без медалі в одиночці

На зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні довільною програмою завершився жіночий турнір з фігурного катання.

Головною претенденткою на медаль найвищого ґатунку була представниця ОКР Каміла Валієва, яку підозрюють у вживанні допінгу. Втім, 15-річна спортсменка опинилися поза п’єдесталом у Пекіні. Валієва лідирувала після короткої програми, але повністю завалила довільну, двічі впавши під час прокату.

Валієвій, щоб гарантувати собі медаль, достатньо було набрати 151 бал, але їй цього не вдалося – 141,93 бала. У підсумку спортсменка стала четвертою в індивідуальному жіночому фігурному катанні.

Перемогу у цій дисципліні здобула інша фігуристка з ОКР – Анна Щербакова, яка обійшла свою співвітчизницю Олександру Трусову. Бронзу завоювала японська фігуристка Каорі Сакамото.

Таким чином, якщо Валієву у майбутньому відсторонять, на медалі Олімпійських ігор-2022 у жіночому катанні це не вплине.

Про допінг у Валієвої стало відомо невдовзі після командного турніру з фігурного катання. Його виграла команда ОКР, але МОК та організатори Ігор відкладали церемонію вручення медалей.

Після цього постало питання щодо зняття спортсменки зі змагань, але рішенням CAS її все ж допустили до участі в турнірі. Таке рішення пояснили віком спортсменки: їй ще немає 16 років, а тому офіційно її не можуть звинуватити в порушенні антидопінгових правил.