Паралімпійська збірна України дісталася до Пекіна, де відбудуться зимові Паралімпійські ігри-2022. Про це повідомила керівник пресслужби Національного комітету спорту інвалідів України Наталія Гарач на своїй сторінці у Facebook.

— Люди! Ми таки добрались до Пекіну. Правдами і неправдами. Дуже непростою була ця дорога. Пишу, а зараз майже 3 година ночі. Ми тут, аби боротись за перемогу України… Ми переможемо! Все буде Україна! Не забувайте про російський корабель і його курс, – написала Гарач.

Паралімпійські ігри-2022 у Пекіні мають стартувати у п’ятницю, 4 березня. Вони триватимуть до неділі, 13 березня.

Україну на зимовій Паралімпіаді представлятимуть 29 атлетів. Усього на Паралімпіаді-2022 буде розіграно 78 комплектів нагород.

А ось паралімпійським спортсменам з Білорусі та Росії заборонили брати участь у змаганнях у Пекіні. Відповідне рішення ухвалили під час спеціального засідання правління Міжнародного паралімпійського комітету (МПК).

Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee

Джерело: Наталья Гарач