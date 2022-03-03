Паралімпійська збірна України дісталася до Пекіна, де відбудуться зимові Паралімпійські ігри-2022. Про це повідомила керівник пресслужби Національного комітету спорту інвалідів України Наталія Гарач на своїй сторінці у Facebook.
— Люди! Ми таки добрались до Пекіну. Правдами і неправдами. Дуже непростою була ця дорога. Пишу, а зараз майже 3 година ночі. Ми тут, аби боротись за перемогу України…
Ми переможемо! Все буде Україна! Не забувайте про російський корабель і його курс, – написала Гарач.
Паралімпійські ігри-2022 у Пекіні мають стартувати у п’ятницю, 4 березня. Вони триватимуть до неділі, 13 березня.
Україну на зимовій Паралімпіаді представлятимуть 29 атлетів. Усього на Паралімпіаді-2022 буде розіграно 78 комплектів нагород.
А ось паралімпійським спортсменам з Білорусі та Росії заборонили брати участь у змаганнях у Пекіні. Відповідне рішення ухвалили під час спеціального засідання правління Міжнародного паралімпійського комітету (МПК).
Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee
Джерело: Наталья Гарач