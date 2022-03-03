ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НАХУЙ
Факти / Спорт

Паралімпійська збірна України дісталася до Пекіна

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Паралімпійська збірна України

Паралімпійська збірна України дісталася до Пекіна, де відбудуться зимові Паралімпійські ігри-2022. Про це повідомила керівник пресслужби Національного комітету спорту інвалідів України Наталія Гарач на своїй сторінці у Facebook.

— Люди! Ми таки добрались до Пекіну. Правдами і неправдами. Дуже непростою була ця дорога. Пишу, а зараз майже 3 година ночі. Ми тут, аби боротись за перемогу України…

Ми переможемо! Все буде Україна! Не забувайте про російський корабель і його курс, – написала Гарач.

Паралімпійські ігри-2022 у Пекіні мають стартувати у п’ятницю, 4 березня. Вони триватимуть до неділі, 13 березня.

Україну на зимовій Паралімпіаді представлятимуть 29 атлетів. Усього на Паралімпіаді-2022 буде розіграно 78 комплектів нагород.

А ось паралімпійським спортсменам з Білорусі та Росії заборонили брати участь у змаганнях у Пекіні. Відповідне рішення ухвалили під час спеціального засідання правління Міжнародного паралімпійського комітету (МПК).

Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee

Джерело: Наталья Гарач

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка