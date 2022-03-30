Російські військові злочинці в Ірпені розстріляли відомого дитячого тренера з боксу Олексія Джунківського.

Про це повідомила пресслужба Федерації боксу України із посиланням на родичів загиблого.

За свідченнями знайомих тренера, Джунківського розстріляли у боксерському тренувальному залі під час “спілкування” з російськими військовими.

У роки боксерської кар’єри Олексій Джунківський входив до складу збірної України.

Разом із командою він чотири рази став призером чемпіонатів світу серед військовослужбовців, а також брав участь у матчевих зустрічах Україна — Росія, Україна — США та Україна — Куба.

Після закінчення кар’єри став дитячим тренером і виховав чимало відомих боксерів. Серед вихованців — чемпіон Європи серед школярів 2016 року Олег Лагута та срібний призер чемпіонату Європи серед школярів 2015 року Владислав Марчук.

Це не єдина втрата у спортивній сфері України за час повномасштабного вторгнення. Під час захисту Маріуполя від російський загарбників загинув запорізький важкоатлет Атанас Іванов. Йому був 21 рік.

Джерело: Федерація боксу України

Фото: Федерація боксу України