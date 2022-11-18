Цифра у 15 тис. – омана? Скільки насправді загинуло людей заради ЧС-2022 у Катарі

Листопад, 18 в 14:27

Критика довкола майбутнього ЧС-2022 з футболу не вчухала ні на мить з часу вибору господарем турніру Катар.

До проблем із правами людини, утисками ЛГБТ та корупцією під час вибору господаря Мундіалю додалася й інформація про тисячі смертей робітників під час будівництва спортивних споруд до турніру.

Правозахисники та ЗМІ пишуть про смерть 15 тис. робітників-будівельників, які загинули під час підготовки ЧС. Видання DW перевірило, чи правдиві ці цифри.

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Цифра у 15 021 смертей стала відома після звіту за 2021 рік правозахисної організації Amnesty International (AI). У статті британського The Guardian у 2021 році згадувалася цифра у 6,5 тис. смертей.

Водночас, як зазначає DW, жодне з двох зазначених джерел не стверджувало, що всі ці люди загинули на будівництві стадіонів або інших об’єктів, безпосередньо пов’язаних із ЧС-2022 з футболу. Обидві названі цифри включають загальну кількість усіх іноземних громадян, які загинули в Катарі.

У Катарі люди померли не тільки через ЧС-2022

Звіт AI ґрунтувався на офіційній статистиці влади Катару за 2010-2019 роки. За цей період у країні померли 15 799 осіб, які не є катарцями. Серед померлих люди різних професій – не лише низькокваліфіковані робітники, а й вчителі, бізнесмени, лікарі тощо. Вони прибули з різних держав.

Автори публікації в The Guardian обмежили своє дослідження громадянами Бангладеш, Індії, Непалу, Пакистану та Шрі-Ланки. Реагуючи на статтю газети, катарське міністерство інформації заявило, що зазначена журналістами кількість смертних випадків знаходиться “в межах очікуваної величини для населення такого розміру і демографічного складу”.

Згідно зі статистикою ВООЗ, рівень смертності в країнах походження заробітчан значно вищий, ніж серед робітників-мігрантів, зайнятих у Катарі. За даними катарської влади, рівень смертності за рік, розрахований на 100 тис. його громадян, вищий, ніж на 100 тис. робітників-мігрантів.

Робітники у Катарі були здоровими

Для отримання катарської робочої візи потрібна величезна кількість різних довідок про стан здоров’я. Також заявники мають надати негативні результати тестів на інфекційні захворювання, такі як СНІД/ВІЛ, гепатити В та С, сифіліс та туберкульоз.

Два французькі журналісти, Себастьян Кастельє та Квентін Мюллер, у своїй книзі Раби нафтовиків (Les Esclaves de l’Homme Pétrole) вказують на те, що жодна з названих цифр не включає робітників-мігрантів, які померли незабаром після повернення додому з Катару.

Наприклад, за останнє десятиліття у Непалі зафіксовано суттєве зростання летальних випадків через ниркову недостатність серед чоловіків віком 20-50 років. Помітна кількість із них нещодавно повернулися із заробітків на Близькому Сході. Це пояснюється тяжкою роботою у пустелі у поєднанні з нестачею питної води та низької її якості.

ФІФА та катарський оргкомітет турніру стверджують, що безпосередньо під час будівельних робіт об’єктів ЧС у Катарі загинули лише троє людей. При цьому вони визнають, що померло ще 37 робітників – але це не пов’язано безпосередньо з їхньою роботою.

DW пише, що ця цифра може бути правильною, адже було задокументовано два нещасні випадки, коли робітники впали з великої висоти, ще одного робітника збив на смерть автозаправник.

Однак, не слід відкидати факт, що організатори Мундіалю ігнорували всіх, хто загинув на інших будівлях, які так само будувалися до ЧС, але не є спортивними спорудами. У Катарі було збудовано нову мережу метрополітену, автомагістралі, готелі, розширений аеропорт, побудовано раніше заплановане місто Лусаїл, а також реалізовано інші проєкти.

Люди померли не з природних причин?

Згідно з річним звітом оргкомітету з проведення ЧС у Катарі Прогрес у добробуті робітників за 2019 рік, троє з дев’яти працівників, які були зайняті на будівництві стадіону, померли від серцевої або дихальної недостатності з “природних причин”. Однак для епідеміологів наведені причини смерті – не природні, особливо серед людей віком від 18 до 60 років.

The Guardian під час розслідування виявила, що приблизно в 70% летальних випадків із робітниками-мігрантами в Катарі місцеві лікарі вказували причиною смерті раптову зупинку серця або дихання з “природних причин”. За інформацією AI, документальні матеріали уряду Бангладеш підтверджують цю цифру.

В документальному серіалі телеканалу ARD Чемпіонат ганьби, катарські лікарі заявили, що на них чинили тиск, щоб вони таким чином оформляли свідоцтва про смерть.

У звітах Human Rights Watch, Amnesty International та Fairsquare робиться припущення, що тепловий удар, виснаження або скоріше легкі, але невиліковані захворювання є причинами багатьох раптових незрозумілих смертей. Остаточну оцінку не можливо зробити через брак записів. Залишається питання, чому катарська влада не публікує змістовніших документів про смерті трудових мігрантів.