Вважали зниклим безвісти: у Туреччині під завалами знайшли живим ексфутболіста Челсі

Лютий, 06 в 23:09

Футболіста збірної Гани та турецького клубу Хатайспор Крістіана Атсу знайшли живим під завалами внаслідок землетрусу, який сколихнув Туреччину та Сирію.

31-річний вінгер, який раніше виступав за Челсі та Ньюкасл Юнайтед, вважався безвісти зниклим кілька годин після землетрусу магнітудою у 7,7 бала.

Португальське видання A Bola повідомило, що Атсу врятували з-під завалів і доправили до лікарні. У нього травма правої ноги та проблеми з диханням.

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Спортивний журналіст Саддік Адамс заявив, що спілкувався з керівництвом Атсу і підтвердив, що вінгер у безпеці.

Раніше Адамс написав у Twitter, що Атсу був на дев’ятому поверсі будівлі, яка обвалилася, разом з дев’ятьма гравцями та офіційними особами клубу. Трьох футболістів та одного представника клубу врятували. Наразі тривають пошуки.

UPDATE: I’m told Christian Atsu was on the 9th floor of the collapsed building with 9 other players and 2 officials. 3 players and one official have been rescued. Officials of the club are at the site as search continues. Our brother will be out safe. Insha Allah. Trust pic.twitter.com/h7jG3sZ7iC — Saddick Adams (@SaddickAdams) February 6, 2023

Хатайспор, нинішній клуб Атсу, базується у турецькому місті Хатай, яке, як вважають, є одним із найбільш постраждалих від землетрусу районів. Крім Атсу у пастці під завалами опинився спортивний директор клубу Танер Савут і перекладач.

Раніше живими з-під завалів дістали футболістів клубу Керіма Алічі та Бурака Оксуза, а також перекладача Емре.

Землетрус з епіцентром у Кахраманмараші на півдні країни сколихнув південно-східну Туреччину в понеділок вранці. За даними Служби стихійних лих Афаду, основний землетрус мав магнітуду 7,7. За даними обсерваторії землетрусів Канділлі в Стамбулі, у понеділок у тому ж регіоні стався ще один землетрус магнітудою 7,5 бала.

Джерело: A Bola