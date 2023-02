Вважали зниклим безвісти: у Туреччині під завалами знайшли живим ексфутболіста Челсі

Футболіста збірної Гани та турецького клубу Хатайспор Крістіана Атсу знайшли живим під завалами внаслідок землетрусу, який сколихнув Туреччину та Сирію.

31-річний вінгер, який раніше виступав за Челсі та Ньюкасл Юнайтед, вважався безвісти зниклим кілька годин після землетрусу магнітудою у 7,7 бала.

Португальське видання A Bola повідомило, що Атсу врятували з-під завалів і доправили до лікарні. У нього травма правої ноги та проблеми з диханням.

Спортивний журналіст Саддік Адамс заявив, що спілкувався з керівництвом Атсу і підтвердив, що вінгер у безпеці.

Раніше Адамс написав у Twitter, що Атсу був на дев’ятому поверсі будівлі, яка обвалилася, разом з дев’ятьма гравцями та офіційними особами клубу. Трьох футболістів та одного представника клубу врятували. Наразі тривають пошуки.

UPDATE: I’m told Christian Atsu was on the 9th floor of the collapsed building with 9 other players and 2 officials.

3 players and one official have been rescued.

Officials of the club are at the site as search continues.

Our brother will be out safe. Insha Allah. Trust pic.twitter.com/h7jG3sZ7iC

— Saddick Adams (@SaddickAdams) February 6, 2023