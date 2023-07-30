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Спорт
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Збірна України з фехтування разом з Харлан вийшла у півфінал чемпіонату світу

Ольга Харлан
Фото: Getty Images

Українська жіноча збірна з фехтування на шаблях вийшла до півфіналу командного турніру на чемпіонаті світу у Мілані.

Про це повідомляє Champion.

У чвертьфіналі наші спортсменки здолали команду Сполучених Штатів з рахунком 45:44.

У складі збірної виступили Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова.

– У півфіналі українська збірна буде змагатися проти Франції, початок – о 12:50 за київським часом, – повідомляє видання. 

Українських спортсменок з виходом в півфінал чемпіонату світу 2023 вже привітав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Раніше, 27 липня на індивідуальних жіночих змагань із фехтування на шаблі в межах чемпіонату світу в Мілані стався скандал. Ольга Харлан перемогла нейтральну росіянку Анну Смірнову, втім після поєдинку відмовилася тиснути їй руку. За це її дискваліфікували зі змагань.

А вже 28 липня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Комітет висловив спортсменці підтримку та виділив їй квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості вибороти її на чемпіонаті світу, що триває у Мілані.

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МОК, Олімпійські ігри, Ольга Харлан, Фехтування
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