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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Олімпійська призерка Старікова завершила кар’єру у 27 років

Олена Старікова
Фото: Getty Images

Срібна призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо Олена Старікова завершила професійну кар’єру.

Про це повідомило Суспільне, у коментарі якому 27-річна спортсменка підтвердила це рішення.

Останніми змаганнями, у яких брала участь Старікова, був чемпіонат України у червні 2023 року. До заявки збірної України на чемпіонат світу, який зараз триває у шотландському Глазго, вона не потрапила. Не брала участі Старікова й у Євро-2023 у лютому.

Україну у жіночих змаганнях на ЧС представляє лише 20-річна Алла Білецька.

У 2022 році Старікова виступала на чемпіонаті Європи, де стала другою у розділці (500 метрів) і третьою в кейріні. Тоді вона заявляла про наміри виступити на літній Олімпіаді-2024 у Парижі.

Українська велогонщиця завершує кар’єру, перебуваючи серед 50 найкращих у двох рейтингах UCI: 26-та у спринті та 39-та – у кейріні.

На літніх Олімпійських іграх-2020 Старікова стала віцечемпіонкою змагань у спринті. Ця нагорода стала 19-ю у скарбничці України на Іграх у Токіо.

Джерело: Суспільне
Велоспорт, Олімпійські ігри
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