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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

ФІФА розглядає можливість допуску юнацьких збірних Росії до змагань – Sky

Джанні Інфантіно
Фото: Getty Images

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) розглядає можливість скасування повної заборони для збірних Росії на участь у міжнародному футболі. Про це повідомляє Sky News.

Відповідне рішення можуть ухвалити під час засідання Ради ФІФА 4 жовтня. Зазначається, що йдеться про допуск команд віком до 17 років.

ФІФА прагне пом’якшити санкції щодо Росії після рішення УЄФА минулого тижня. Керівний європейський футбольний орган дозволив командам U-17 із Росії брати участь у змаганнях під своєю егідою у нейтральному статусі – без прапора, гімну та національної форми. Рішення УЄФА дозволить росіянам взяти участь у відборі на юнацьке Євро.

Зараз дивляться

Після рішення УЄФА про бойкот матчів з росіянами заявили дев’ять країн: Англія, Україна, Польща, Латвія, Литва, Швеція, Данія, Норвегія та Румунія. За даними Sky, чиновники намагаються зараз “заспокоїти” ці країни.

Європейські збірні отримують путівки на чемпіонати світу серед юнаків до 17 років за результатами виступів на континентальних змаганнях УЄФА. Таким чином, ФІФА розглядає Євро серед юнаків до 17 років як де-факто відбірковий турнір на глобальному рівні, що дає їм підґрунтя для допуску юнаків з Росії.

Росія вже не зможе відібратися на чоловічий чемпіонат світу U-17, який відбудеться у листопаді. Але росіянки теоретично зможуть спробувати пробитися на аналогічний жіночий турнір наступного року, якщо ФІФА допустить їх до змагань.

Досі всі російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних змагань через агресію проти України.

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Джерело: Sky News
Збірна Росії, УЄФА, ФІФА, Футбол
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