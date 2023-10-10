В УЄФА передумали допускати російські юніорські команди до змагань
УЄФА скасував рішення про повернення юнацьких збірних Росії до міжнародних змагань. Відповідно, Росію не буде допущено до кваліфікації Євро серед юнаків до 17 років.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерело у футбольному органі.
УЄФА розглядав можливість включення Росії до своїх чоловічих і жіночих юнацьких змагань після того, як два тижні тому скасував бан для команд до 17 років.
Таке рішення спричинило розкол у виконавчому комітеті УЄФА. Щонайменше 12 із 55 федерацій-членів заявили про відмову грати матчі проти юнацьких команд Росії.
За інформацією джерела, в УЄФА не знайшли технічного протоколу, який би дозволив включити представників країни-агресора у відбір до Євро.
– Цей пункт зняли з порядку денного, оскільки не було знайдено жодного технічного рішення, яке б дозволило російським командам грати, – повідомили в УЄФА.
26 вересня УЄФА дозволив командам U-17 із Росії брати участь у змаганнях під своєю егідою у нейтральному статусі.
Після цього рішення про бойкот матчів з росіянами заявили дев’ять країн: Англія, Україна, Польща, Латвія, Литва, Швеція, Данія, Норвегія та Румунія.
Нещодавно ЗМІ Британії повідомляли, що УЄФА перегляне своє рішення про допуск до міжнародних змагань російські юнацькі команди до 17 років.
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