Розкаявся і пішов на співпрацю: футболіст Тоналі зізнався у ставках на матчі своєї команди

Футболіст збірної Італії та англійського Ньюкасла Сандро Тоналі зізнався, що робив ставки на матчі Мілана, коли виступав за россонері.

Як повідомляє італійська Gazzetta dello Sport, про це він сказав у прокуратурі Турина під час допиту, який тривав майже три години. Зазначається, що 23-річний Тоналі розкаюється та почав працювати зі слідством у справі про нелегальні ставки.

Ексгравець Мілану упродовж допиту зізнався, що робив ставки на матчі россонері. Ця обставина може збільшити термін дискваліфікації до п’яти років. Водночас щире каяття та співпраця з прокуратурою можуть пом’якшити бан.

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Ставки на власну команду є особливо небезпечними, адже можуть бути кваліфіковані як спортивний злочин. Є навіть стаття кодексу, яка регулює такі питання, у ній ідеться про”здійснення будь-яким методом дій, спрямованих на зміну перебігу або результату матчу або змагання”.

Але важливим фактом залишається те, що Тоналі ставив лише на перемоги россонері та в тих іграх, у яких не виходив на поле. Відповідно, його ставки ніяк не вплинули б на його гру на полі, що є пом’якшувальною обставиною у цій справі.

Видання також зазначає, що Тоналі хоче піти шляхом Ніколо Фаджолі та укласти угоду про визнання провини. Напередодні Італійська футбольна федерація повідомила про дискваліфікацію Фаджолі на 7 місяців через азартні ігри. Також футболіст має пройти курс лікування від лудоманії та сплатити штраф.

ЗМІ припускають, що враховуючи обтяжливі обставини, Тоналі можуть дискваліфікувати на 12 місяців та 6 умовно, що включає курси лікування та терапії, враховуючи, що футболіст Ньюкасла також заявив, що страждає на ігрову залежність.

Минулого тижня стало відомо, шо Фаджолі перебуває під слідством через нелегальні азартні ігри. Згодом стало відомо, що прокуратура Турина веде слідчі дії проти ще двох футболістів Тоналі та Дзаньоло.

Джерело: Gazzetta dello Sport

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