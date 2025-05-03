Формула-1: особистий залік пілотів та команд у 2025 році

У Формулі-1 сезону-2025 заплановано 24 етапів Гран-прі, перший з яких стартував у Мельбурні.

Також заплановані шість спринтерських перегонів на 100 км – у Китаї, Маямі, Бельгії, Остіні, Бразилії та Катарі.

За підсумками кожного етапу гонщики, які фінішували у першій десятці, отримують залікові бали.

Зараз дивляться

За перше місце на етапі Формули-1 дають 25 очок, друге – 18 очок, третє – 15 очок, четверте – 12 очок, п’яте – 10 очок, шосте – 8 очок, сьоме – 6 очок, восьме – 4 очки, дев’яте – 2 очки, десяте – 1 очко.

У спринті очки розподіляються лише між першими вісьмома гонщиками: перше місце – 8 балів, друге – 7 балів, третє – 6 балів, четверте – 5 балів, п’яте – 4 бали, шосте – 3 бали, сьоме – 2 бали, восьме – 1 бал.

Таблиця Формули-1 сезону-2025

Особистий залік пілотів

№ Гонщик Команда Очки 1. Оскар Піастрі MacLaren 106 2. Ландо Норріс McLaren 97 3. Макс Ферстаппен Red Bull 87 4. Джордж Расселл Mercedes 77 5. Шарль Леклер Ferrari 47 6. Андреа Кімі Антонеллі Mercedes 38 7. Льюїс Гемілтон Ferrari 37 8. Алекс Албон Williams 25 9. Естебан Окон Haas 14 10. Ленс Строл Aston Martin 13

Залік команд Формули-1 2025

№ Команда Очки 1. MacLaren 203 2. Mercedes 115 3. Red Bull 89 4. Ferrari 84 5. Williams 30 6. Haas 21 7. Aston Martin 13 8. Racing Bulls 10 9. Alpine 6 10. Kick Sauber 6

Зазначимо, що у сезоні-2025 не нараховується бонусне очко за найшвидше коло гонщика.

З детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.