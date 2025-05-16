Я не знав, що буде так важко: Гемілтон після стартових етапів за Ferrari

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гемілтон зізнався, що не очікував, що буде так важко адаптуватися до умов роботи в Ferrari у своєму стартовому сезоні за Скудерію.

Про це британський гонщик розповів перед Гран-прі Емілії-Романьї в Імолі, пише Motorsport.

Гемілтон про роботу з Ferrari

Після переходу 40-річний Льюїс Гемілтон неодноразово говорив про мету виграти свій восьмий титул і про очікування зробити це разом із Ferrari.

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Але реальність виявилася інакшою. Після стартових шести етапів він посідає лише сьоме місце, відстаючи від лідера чемпіонату Оскара Піастрі з McLaren на 90 очок. Також він на 12 очок позаду від напарника Шарля Леклера.

– Я очікував, що буде дуже важко, адже я вже змінював команду раніше. Я прийшов із відкритим серцем. Я не знав, що буде так важко. Я знав, що буде непросто. Це настільки непросто, наскільки це взагалі може бути на всіх рівнях, – сказав Гемілтон.

Перед стартом сезону були очікування, що Ferrari боротиметься принаймні за Кубок конструкторів, оскільки у 2024 році Скудерії у заліку фінішувала другою, поступившись McLaren.

За словами Гемілтона, команда “добре працює разом” і попереду ще багато роботи.

За даними ЗМІ, Ferrari привезла деякі оновлення в Імолу цього вікенду, але вони не надто “серйозні”. Значні оновлення заплановані на етап у Барселоні, який відбудеться через два Гран-прі.

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